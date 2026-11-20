Російські спортсмени незалежно від допуску до міжнародних турнірів не зможуть брати участь у змаганнях, які проходять на території Швеції. Скандинавська країна приєдналася до бойкоту представників країни-агресорки й не видаватиме їм віз для в’їзду.

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Про це йдеться в заяві офіційного сайту міграційної служби Швеції. Зазначається, що країна вважає атлетів із Росії, а також спортивних чиновників і функціонерів загрозою міжнародним відносинам і діє чітко відповідно до правил Візового кодексу Європейського Союзу.

"Ці правила означають, що Шведська міграційна рада не видаватиме візи російським спортсменам та посадовцям. Раніше ми також мали суворе застосування спеціальних рекомендацій та обмежень ЄС щодо віз для громадян Росії. Ми застосовуємо правила ЄС, згідно з якими у видачі шенгенських віз може бути відмовлено особам, які вважаються такими, що становлять загрозу міжнародним відносинам", – наголосив голова служби Оскар Екблад.

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Раніше Фінляндія та Норвегія оголосили, що не допускатимуть на свою територію російських атлетів. Напередодні Нідерланди заборонили в’їзд до країни збірній РФ з ковзанярського спорту майже в повному складі.

Як повідомляв OBOZ.UA, Канада відмовилася видавати візи російським хокеїстам для участі в молодіжному чемпіонаті світу, після чого команду РФ виключили з турніру.

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