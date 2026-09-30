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"Паперовий чемпіон": росіянина Гассієва принизили нагадуванням про вчинок Усика

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 189
"Паперовий чемпіон": росіянина Гассієва принизили нагадуванням про вчинок Усика
Міллер висловився про Гассієва

Американський супертяж Джарелл Міллер (27-1-2, 22 КО) принизливо висловився про росіянина Мурата Гассієва (34-2, 27 КО), який став чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) завдяки відмові від усіх титулів Олександра Усика (25-0, 16 КО). Боксер із США висловив готовність битися з уродженцем Владикавказа та відібрати в нього пояс.

Про це Міллер заявив в інтерв’ю виданню Ring Magazine. 38-річний уродженець  Нью-Йорка підкреслив, що Гассієв абсолютно несправедливо став вважатися повноцінним чемпіоном світу в королівському дивізіоні, а поєдинок проти росіянина назвав легкою прогулянкою.

''Паперовий чемпіон'': росіянина Гассієва принизили нагадуванням про вчинок Усика

Мурат Гассієв.

Джерело: Instagram Мурата Гассієва

"Він – паперовий чемпіон. Я дуже скоро відберу у нього цей титул. Мені нема про що турбуватися в бою з ним. Він не природжений супертяж. Для мене він, як і раніше, крузер. До того ж, йому ще не доводилося битися з таким суперником, як я. Я великий хлопець, і в мене приголомшлива витривалість. Я надеру йому дупу. Не зрозумійте мене неправильно: я не недооцінюю його. Я взагалі нікого не недооцінюю. Але я просто знаю: коли я у своїй найкращій формі, ніхто з них не зможе мене перемогти, включаючи Гассієва", – сказав Міллер.

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''Паперовий чемпіон'': росіянина Гассієва принизили нагадуванням про вчинок Усика

Джарелл Міллер

Джерело: Ring Magazine

Зазначимо, що Гассієв був понижений у чемпіонському статусі WBA після того, як було призначено бій між Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО). Це викликало обурення росіянина, який пригрозив асоціації розбірками.

''Паперовий чемпіон'': росіянина Гассієва принизили нагадуванням про вчинок Усика

Джошуа та Ф'юрі битимуться 11 грудня.

Джерело: Matchroom Boxing

''Паперовий чемпіон'': росіянина Гассієва принизили нагадуванням про вчинок Усика

Олександр Усик із чемпіонськими поясами.

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній дворазовий чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа та ексволодар титулів у цій ваговій категорії Тайсон Ф’юрі офіційно досягли домовленості про проведення поєдинку. Поєдинок, який називають боєм за звання короля Великої Британії, відбудеться 11 грудня.

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