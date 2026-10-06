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"Панує безлад": збірній України винесли вердикт після двох поспіль фіаско в Лізі націй

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 369
"Панує безлад": збірній України винесли вердикт після двох поспіль фіаско в Лізі націй
Вірт розкритикував збірну України

Відомий воротар донецького "Шахтаря" Юрій Вірт розкритикував збірну України за чотири стартові матчі в новому розіграші Ліги націй, в яких "синьо-жовті" набрали лише чотири очки. Колишній футболіст національної команди особливо відзначив повний провал гри в обороні на тлі поразок від Північної Ірландії (0:3) та Угорщини (1:2).

Про це Вірт заявив в інтерв’ю порталу FootBoom. Експерт підкреслив, що українці пропускали дуже легкі голи від далеко не найсильніших суперників, що виглядає дуже пригнічуюче, адже головним тренером команди є італієць Андреа Мальдера.

''Панує безлад'': збірній України винесли вердикт після двох поспіль фіаско в Лізі націй

Юрій Вірт. Джерело: НК "Верес"

''Панує безлад'': збірній України винесли вердикт після двох поспіль фіаско в Лізі націй

Україна програла Угорщині

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"Ми занадто легко пропускаємо – у нашому штрафному майданчику панує безлад. Складається враження, що наші захисники не знають, хто і проти кого має грати. Суперники не відчувають з боку українців максимального опору – тиск має бути буквально на межі, блокування жорстким і, головне, своєчасним. Однак що ми бачимо? Сподіваюся, Мальдер це проаналізує і зробить висновки. Треба щось робити..." – сказав Вірт.

Зазначимо, що після поразки від угорців підопічні Мальдери опустилися на третє місце в групі 2 дивізіону В Ліги націй. Наступний матч "синьо-жовті" проведуть у Белфасті з лідерами із Північної Ірландії 14 листопада.

''Панує безлад'': збірній України винесли вердикт після двох поспіль фіаско в Лізі націй

Турнірна таблиця групи 2 дивізіону В Ліги націй. Джерело: "Взбірна"

''Панує безлад'': збірній України винесли вердикт після двох поспіль фіаско в Лізі націй

Андреа Мальдера

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України після поразки від Угорщини в Лізі націй поступилася Росії у світовому рейтингу.

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