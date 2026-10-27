Пані мер Осло влаштувала бунт проти Росії та звернулася до уряду Норвегії через рішення FIS щодо російських лижників

Мер Осло Анне Ліндбе закликала уряд Норвегії не допускати російських спортсменів до участі в етапах Кубка світу з лижних перегонів у Холменколлені. Вона вимагала переглянути виняток із візових обмежень, який дозволяє професійним російським спортсменам в’їжджати до країни для участі у змаганнях.

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Приводом для звернення стало рішення Міжнародної федерації лижного спорту та сноубордингу (FIS) пом’якшити правила, що регулюють допуск російських і білоруських спортсменів до змагань у нейтральному статусі. За наявними даними, цей статус уже отримали 173 спортсмени.

Ліндбе вважає, що рішення міжнародної федерації не зобов’язує норвезьку владу дозволяти російським лижникам в’їзд до країни.

"Українці щодня борються за свою країну, свою свободу і право самостійно визначати своє майбутнє. Осло приймає етап Кубку світу, і поки Росія продовжує свою жорстоку агресивну війну проти України, російським спортсменам не місце на стартовій лінії в Холменколлені", – заявила пані мер в інтерв’ю NRK.ro.

Вона також підкреслила, що рішення FIS відкрити дорогу російським спортсменам не означає, що уряд Норвегії має вчинити так само.

"Коли професійні російські спортсмени можуть приїжджати до Норвегії завдяки винятку для трудової діяльності, я вважаю, що уряду слід переглянути, чи має цей виняток і далі діяти", – зазначила Ліндбе.

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За її словами, Норвезька лижна федерація очікує на відповідь влади до початку зимових змагань. Мерка вимагала від уряду провести окрему оцінку ситуації та чітко окреслити свою позицію щодо в’їзду російських спортсменів.

Аналогічне питання порушили і у Швеції. Минулого тижня телеканал SVT повідомив, що Шведська лижна асоціація звернулася до влади країни з проханням відмовити у видачі віз російським і білоруським спортсменам для участі в чемпіонаті світу у Фалуні, який відбудеться в лютому. Після цього уряд Швеції заявив, що вивчить можливі варіанти розв’язання питання.

Головні історії дня

Етапи Кубку світу з лижних перегонів та інших дисциплін північних лижних видів спорту в Голменколлені заплановані на 12-14 березня 2027 року.

Президент Норвезької лижної федерації Роджер Фіньорд раніше підтвердив, що організація виступає проти участі російських спортсменів.