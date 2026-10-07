Палац спорту в Києві перейменують. Стала відома нова назва

Національний олімпійський комітет України підтримав ініціативу присвоїти київському Палацу спорту ім’я одного з найтитулованіших тренерів в історії світового гандболу — Ігоря Турчина. Реалізації цього рішення також сприятиме міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

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Відповідне рішення було ухвалено 6 жовтня на Генеральній асамблеї НОК України. З пропозицією виступив президент Федерації гандболу України Андрій Мельник, а учасники зборів схвалили ініціативу.

За словами Мельника, присвоєння імені Турчина Палацу спорту є важливим кроком для увічнення пам’яті людини, яка мала величезний вплив на розвиток українського та світового гандболу.

"Це велика подія. Адже це видатна особистість, яка зробила для українського та світового гандболу стільки, що ця гра почала надихати не одне покоління", — сказав Мельник у коментарі"Суспільне Спорт".

Він підкреслив, що Турчин зумів створити одну з найсильніших команд в історії жіночого гандболу. За словами голови федерації, майбутній легендарний наставник прийшов у спорт не як гандболіст, проте зібрав групу дітей і згодом привів їх до численних перемог на міжнародній арені.

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Мельник зазначив, що вихованки Турчина ставали переможницями найбільших турнірів, завойовували олімпійські нагороди, титули чемпіонок світу та Європи. Він також назвав тренера наставником і авторитетом для кількох поколінь спортсменок.

Цього року виповнюється 90 років від дня народження Турчина. Київський Палац спорту посідає особливе місце в його кар’єрі, оскільки саме на цій арені проводив домашні матчі київський "Спартак", який довгі роки очолював фахівець.

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Як розповів Андрій Мельник, питання про присвоєння Палацу спорту імені Турчина порушувалося ще після смерті тренера у 1993 році.

"Це велике визнання, адже 33 роки поспіль не вдавалося назвати Палац спорту ім’ям Турчина", — заявив президент Федерації гандболу України.

Він також нагадав, що єдину олімпійську медаль України в ігрових видах спорту приніс саме гандбол. Збірна України завоювала "бронзу" на Олімпіаді-2004 в Афінах.

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Ігор Турчин очолив київський "Спартак" у 1969 році. Під його керівництвом команда 20 разів вигравала чемпіонат СРСР і 13 разів ставала володарем Кубка європейських чемпіонів.

Жіноча збірна СРСР з гандболу, сформована на базі київського клубу, завоювала олімпійське "золото" в Монреалі-1976 та Москві-1980, а також "бронзу" в Сеулі-1988. Крім того, команда п’ять разів піднімалася на п’єдестал чемпіонатів світу: вигравала "золото" у 1982 та 1986 роках, "срібло" у 1975 та 1978 роках, а також "бронзу" у 1973 році.

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У 1976 році Турчин був визнаний найкращим тренером світу. За роки роботи він підготував 20 олімпійських чемпіонів Ігор 1976 та 1980 років, а також 20 чемпіонів світу турнірів 1982 та 1986 років.

Турчин помер у 1993 році під час матчу Кубка європейських чемпіонів. На той момент його вважали одним із найтитулованіших тренерів в історії гандболу, а його досягнення були внесені до Книги рекордів Гіннеса.