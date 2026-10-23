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Овертайм у Франківську та дебютна перемога: результати Суперліги GGBET 23 жовтня

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
147
Овертайм у Франківську та дебютна перемога: результати Суперліги GGBET 23 жовтня
Суперліга набирає обертів

В баскетбольній Суперлізі GGBET 23 жовтня пройшли чергові поєдинки регулярного чемпіонату. Чотири зустрічі подарували вболівальникам багато неймовірних емоцій та цікавих результатів.

Найбільш напруженим вийшло протистояння в Івано-Франківську, де місцевій "Прикарпаттю-Говерлі" та "Харківським Соколам" для визначення переможця не вистачило основних 40 хвилин. Гості мали перевагу після великої перерви, але провалили третю чверть, в якій забили лише вісім очок. "Соколятам" вдалося врятуватися у вирішальному періоді та перевести матч в овертайм, де вони дотисли суперника – 73:69.

Також слід відзначити першу перемогу в сезоні "Ніко-Баскету". Дебютанти Суперілги в очному протистоянні аутсайдерів таблиці здолали на власному паркеті "Волинь". У свою чергу "Черкаські Мавпи" вдома програли "Рівному", а "Київ-Баскет" переконливо переміг на виїзді команду з Хмельницького.

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"Черкаські Мавпи" – "Рівне-Dream-ОШВСМ" – 64:76 (18:26, 14:22, 17:22, 15:6)

"Ніко-Баскет" – "Волинь" – 92:81 (22:26, 25:18, 22:15, 23:22)

"Прикарпаття-Говерла" – "Харківські Соколи" – 69:73 (15:21, 12:15, 22:8, 13:18, 7:11)

"Хмельницький" – "Київ-Баскет" – 51:72 (22:12, 7:13, 11:22, 11:25)

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