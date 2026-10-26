Опубліковано фантастичну статистику воротаря збірної України в матчах ''Реал'' – ''Барселона''

Воротар збірної України Андрій Лунін напередодні вперше в сезоні зіграв в основному складі мадридського "Реала". Наш співвітчизник замінив у "рамці" бельгійця Тібо Куртуа, який захворів на грип, і став одним із головних героїв протистояння з "Барселоною".

Відео дня

Мадридці здобули виїзну перемогу 2:1, а воротар відзначився низкою важливих сейвів. Особливо запам’ятався епізод на 66-й хвилині матчу на легендарному стадіоні "Камп Ноу", коли Лунін неймовірним чином відбив удар футболіста "Барселони" з кількох метрів після подачі кутового, нагадує видання Marca.

Журналісти зазначають, що українець уп’яте брав участь в Ель-Класіко. Цікаво, що в цих матчах "королівський клуб" здобув чотири перемоги, тобто показник успішності Луніна становить 80%. Це більше і за історичні результати "Реала" в протистояннях із "Барселоною" (107 перемог у 265 випадках), і за показники Куртуа, який виходив із поля трімуфатором 7 разів із 18 (39%).

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Зазначимо, що після матчу з "Барселоною" було опубліковано відео того, що зробив португальський тренер "Реала" з Луніним. Португалець був вражений одним із сейвів українця.

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