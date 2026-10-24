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Онука диктатора, який став зіркою боксу, позбавили медалі за мерзенну витівку в рингу. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
120
Онука диктатора, який став зіркою боксу, позбавили медалі за мерзенну витівку в рингу. Відео
Інцидент стався вже після гонга

Онук колишнього диктатора Уганди Іді Аміна, боксер Азіз Абдул, втратив срібну медаль чемпіонату Африки після дискваліфікації за удар суперника після гонга. У фіналі вагової категорії до 90 кг угандієць відправив на настил єгиптянина Мохамеда Хоссена, коли той уже відвернувся від нього.

Онука диктатора, який став зіркою боксу, позбавили медалі за мерзенну витівку в рингу. Відео

Азіз Абдул втратив срібну медаль чемпіонату Африки. Джерело: Кадр із відео

Поєдинок відбувся в Найробі. Наприкінці бою Абдул вийшов із клінчу відразу після сигналу про закінчення раунду й завдав Хоссену удару в потилицю. Єгипетський боксер упав на настил.

Судді дискваліфікували угандійця. Хоссена оголосили переможцем фіналу, причому на той момент Абдул уже залишив ринг. Окрім втраченої можливості здобути "золото", боксер позбувся і срібної нагороди, яку мав отримати за вихід у фінал.

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Для Абдула це вже другий великий турнір за кілька місяців, на якому він завершує виступ після дискваліфікації за порушення правил. У липні на Іграх Співдружності в Глазго його виключили зі змагань після чвертьфінального поєдинку у надважкій вазі проти англійця Дамара Томаса.

Тоді судді встановили, що угандієць ударив суперника головою. До цього Абдул отримав два попередження, а третє порушення призвело до дострокового завершення бою. Після дискваліфікації боксер розкритикував суддівство, заявивши про упередженість і расизм щодо африканських спортсменів.

Онука диктатора, який став зіркою боксу, позбавили медалі за мерзенну витівку в рингу. Відео

Азіз Абдул

Абдул відомий під прізвиськом Рінго. Перед Іграми Співдружності він заявив, що має намір стати "новим королем Шотландії". Цим висловлюванням він нагадав про свого діда Іді Аміна, який під час правління Угандою присвоїв собі титул короля Шотландії.

Іді Амін прийшов до влади в Уганді в 1971 році й керував країною вісім років. Після повалення він утік у вигнання. Його режим пов’язують із загибеллю сотень тисяч людей.

Онука диктатора, який став зіркою боксу, позбавили медалі за мерзенну витівку в рингу. Відео

Іді Амін (ліворуч) – 1971 рік

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