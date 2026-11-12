Олімпійський чемпіон Олександр Кожевников накинувся з образами на Канаду після того, як влада країни вирішила не видавати візи російським хокеїстам для участі в молодіжному чемпіонаті світу. Представник країни-агресорки зажадав від Міжнародної федерації IIHF розібратися з "політикою фашистів".

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Про це Кожевников в істериці заявив у коментарі пропагандистському телеканалу "Матч ТВ". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна та затятий Z-патріот, який виступає за знищення України, також закликав забрати в канадців право на проведення молодіжного ЧС.

"Це справжня політика фашистів. Зараз Міжнародна федерація хокею має думати, що з цим робити. Було б справедливо для всіх перенести чемпіонат до іншої країни, якщо ми шукаємо правду. Такого не можна дозволяти", – сказав Кожевников.

Нагадаємо, минулого тижня Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зобов’язав IIHF повернути російські команди до своїх турнірів. Водночас пізніше стало відомо, що двоє суддів, які ухвалили рішення на користь РФ, до засідання відвідували Москву.

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Вердикт CAS викликав вкрай негативну реакцію провідних національних команд. Багато з них заявили, що не виходитимуть на лід у матчах з агресорами.

Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.

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