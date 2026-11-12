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Олімпійський чемпіон із РФ в істериці й зі словами про "політику фашистів" зажадав покарати Канаду через молодіжний ЧС з хокею

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
537
Олімпійський чемпіон із РФ в істериці й зі словами про "політику фашистів" зажадав покарати Канаду через молодіжний ЧС з хокею
Кожевников виступив проти канадців

Олімпійський чемпіон Олександр Кожевников накинувся з образами на Канаду після того, як влада країни вирішила не видавати візи російським хокеїстам для участі в молодіжному чемпіонаті світу. Представник країни-агресорки зажадав від Міжнародної федерації IIHF розібратися з "політикою фашистів".

Про це Кожевников в істериці заявив у коментарі пропагандистському телеканалу "Матч ТВ". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна та затятий Z-патріот, який виступає за знищення України, також закликав забрати в канадців право на проведення молодіжного ЧС.

Росія продовжує бути забаненою у хокеї

Росія продовжує бути забаненою у хокеї. Джерело: Радянський спорт

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"Це справжня політика фашистів. Зараз Міжнародна федерація хокею має думати, що з цим робити. Було б справедливо для всіх перенести чемпіонат до іншої країни, якщо ми шукаємо правду. Такого не можна дозволяти", – сказав Кожевников.

Нагадаємо, минулого тижня Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) зобов’язав IIHF повернути російські команди до своїх турнірів. Водночас пізніше стало відомо, що двоє суддів, які ухвалили рішення на користь РФ, до засідання відвідували Москву.

Російська збірна програла Чехії

Російська збірна програла Чехії

Вердикт CAS викликав вкрай негативну реакцію провідних національних команд. Багато з них заявили, що не виходитимуть на лід у матчах з агресорами.

Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.

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