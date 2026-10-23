Олексій Кулеба очолив Опікунську раду Федерації баскетболу України

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяВ Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відеоВ Україну з російського полону повернули 270 людей: п’ятьох з них вважали загиблими під час теракту в Оленівці. Фото, відеоУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензинУкраїнців попередили про різке зростання цін на бензин: до чого "готуються" АЗСПутін"Йди у відставку, старий вже": Путін заговорив про повагу та рівність і став посміховиськом у мережіДональд Трамп і Володимир Путін, архівне фото"Не нова Ялта": у Кремлі зробили заяву про зустріч Путіна з Трампом і Сі Цзіньпіном та згадали Україну"Торговельна політика ЄС не повинна карати Україну": євродепутатка закликала переглянути квоти і CBAM"Торговельна політика ЄС не повинна карати Україну": євродепутатка закликала переглянути квоти і CBAMВідключення світла в Києві на початку жовтня 2025 рокуТри доби без світла та води: скільки грошей потрібно українцям, щоб пережити блекаутЗеленський підписав деякі гучні законопроєкти писав законопроєкт про домашніх працівниківЗакони про податки "на OLX" і посилки з Temu підписав Зеленський: про які зміни важливо знатиІлюстративне зображення: готівкові купюри гривні та долариУкраїнців "готують" до нового курсу долара: чого очікувати від банківНепоправна втрата для українського кіно: від важкої хвороби помер народний артист та зірка "Вечорів на хуторі біля Диканьки" Федір СтригунНепоправна втрата для українського кіно: від важкої хвороби помер народний артист та зірка "Вечорів на хуторі біля Диканьки" Федір Стригун

Олексій Кулеба очолив Опікунську раду Федерації баскетболу України

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
249
Олексій Кулеба очолив Опікунську раду Федерації баскетболу України
Олексій Кулеба увійшов у Виконком ФБУ. Джерело: ФБУ

У складі Виконавчого комітету Федерації баскетболу України відбулися зміни. Олексія Кулебу та Наталію Жержерунову прийняли до Виконкому. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Виконкому ФБУ.

Олексій Кулеба також став головою Опікунської ради Федерації баскетболу України.

На новій посаді він зосередиться на підтримці та розвитку українського баскетболу, розширенні співпраці з партнерами, залученні додаткових ресурсів для реалізації проєктів Федерації, розвитку спортивної інфраструктури та популяризації баскетболу серед дітей і молоді.

Олексій Володимирович Кулеба – український державний діяч, колишній віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України, кандидат наук з державного управління.

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
16,4 т.
Стали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та Монфіса
16,4 т.
Стали відомі нові подробиці розлучення Світоліної та Монфіса
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
10,6 т.
"Це просто смішно": легендарний трофей, який здобував Шевченко, назвали світовим "конкурсом клоунів"
10,6 т.
"Це просто смішно": легендарний трофей, який здобував Шевченко, назвали світовим "конкурсом клоунів"
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
2,8 т.
Ексчемпіон світу сказав, у чому різниця між Усиком та іншими супертяжами
2,8 т.
Ексчемпіон світу сказав, у чому різниця між Усиком та іншими супертяжами

У різні роки він обіймав посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, голови Київської обласної державної адміністрації та заступника керівника Офісу Президента України. Має значний досвід управлінської діяльності, реалізації масштабних проєктів і взаємодії з міжнародними партнерами.

Олексій Кулеба знайомий із баскетболом не лише як уболівальник. Він займався цим видом спорту зі шкільних років і здобув звання кандидата у майстри спорту з баскетболу. Також долучався до громадських ініціатив, спрямованих на розвиток і популяризацію баскетболу в Україні.

Олексій Кулеба очолив Опікунську раду Федерації баскетболу України

Наталія Жержунова. Джерело: ФБУ

Наталія Олександрівна Жержерунова – майстер спорту України з баскетболу. У 2000-2011 роках вона виступала за національну збірну України, а на клубному рівні захищала кольори команд ТІМ-СКУФ (Київ), Козачка-ЗАлК (Запоріжжя) та Донбас (Донецьк). Жержерунова чотири рази ставала чемпіонкою України. У 2004 році її визнали найкращою гравчинею чемпіонату України.

З 2011 року Наталія Жержерунова працює у Федерації баскетболу України. Наразі вона очолює департамент діяльності збірних команд України. До її обов’язків належать організація роботи національних збірних різних вікових категорій, координація їхньої підготовки та участі в офіційних міжнародних змаганнях, а також взаємодія з тренерськими штабами, спортивними організаціями й міжнародними баскетбольними структурами. З 2017 року Жержерунова також працює державним тренером з баскетболу Міністерства молоді та спорту України. Крім того, Наталія Жержерунова відповідає за координацію та реалізацію загальнодержавного проєкту "Шлях чемпіонів".

Схожі теми
Федерація баскетболу України
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!