Олексій Кулеба очолив Опікунську раду Федерації баскетболу України

У складі Виконавчого комітету Федерації баскетболу України відбулися зміни. Олексія Кулебу та Наталію Жержерунову прийняли до Виконкому. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Виконкому ФБУ.

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Олексій Кулеба також став головою Опікунської ради Федерації баскетболу України.

На новій посаді він зосередиться на підтримці та розвитку українського баскетболу, розширенні співпраці з партнерами, залученні додаткових ресурсів для реалізації проєктів Федерації, розвитку спортивної інфраструктури та популяризації баскетболу серед дітей і молоді.

Олексій Володимирович Кулеба – український державний діяч, колишній віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України, кандидат наук з державного управління.

У різні роки він обіймав посади першого заступника голови Київської міської державної адміністрації, голови Київської обласної державної адміністрації та заступника керівника Офісу Президента України. Має значний досвід управлінської діяльності, реалізації масштабних проєктів і взаємодії з міжнародними партнерами.

Олексій Кулеба знайомий із баскетболом не лише як уболівальник. Він займався цим видом спорту зі шкільних років і здобув звання кандидата у майстри спорту з баскетболу. Також долучався до громадських ініціатив, спрямованих на розвиток і популяризацію баскетболу в Україні.

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Наталія Олександрівна Жержерунова – майстер спорту України з баскетболу. У 2000-2011 роках вона виступала за національну збірну України, а на клубному рівні захищала кольори команд ТІМ-СКУФ (Київ), Козачка-ЗАлК (Запоріжжя) та Донбас (Донецьк). Жержерунова чотири рази ставала чемпіонкою України. У 2004 році її визнали найкращою гравчинею чемпіонату України.

Головні історії дня

З 2011 року Наталія Жержерунова працює у Федерації баскетболу України. Наразі вона очолює департамент діяльності збірних команд України. До її обов’язків належать організація роботи національних збірних різних вікових категорій, координація їхньої підготовки та участі в офіційних міжнародних змаганнях, а також взаємодія з тренерськими штабами, спортивними організаціями й міжнародними баскетбольними структурами. З 2017 року Жержерунова також працює державним тренером з баскетболу Міністерства молоді та спорту України. Крім того, Наталія Жержерунова відповідає за координацію та реалізацію загальнодержавного проєкту "Шлях чемпіонів".