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Окупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболу

Олена ПавловаОлена Павлова
Time to read2 хв
icon 633
Окупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболу
Клим Лійв грав не тільки грав сам, але й виховував майбутніх спортсменів

Захищаючи Україну від наступу російських окупантів, загинув київський баскетболіст Клим Лійв. Про трагічну втрату талановитого спортсмена і військовослужбовця ЗСУ повідомив дворазовий чемпіон НБА і колишній центровий національної команди Станіслав Медведенко.

"Клим Лійв загинув. Він любив це життя і завжди брав від нього максимум. Прийшов у "Ведмеді" зовсім дитиною, потім трохи встиг попрацювати тренером і останні роки захищав Україну зі зброєю в руках. Ще зовсім нещодавно дізнався, що Клим отримав державну нагороду, але життя розвернулось… Спочивай з миром, друже. Дуже шкода", – розповів засмучений Медведенко у Facebook.

Окупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболу

Клим Лійв. Джерело: БК "Ведмеді"

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Лійв прийшов на майданчик дитиною і віддав баскетболу понад 20 років. У складі київських "Ведмедів" він тричі ставав чемпіоном України на серед юнаків. Навіть викликався до кадетської та юнацької збірних України (U-16) на міжнародні турніри.

Клим пробував свої сили у дублі БК "Київ", захищав кольори "Львівської Політехніки", Self Made та Push Team у Вищій лізі чемпіонату України та "Сарни" – у Першій.

Окупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболу

Клим Лійв. Джерело: Self Made

Окупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболу

Клим Лійв. Джерело: Self Made

З сезона-2024/2025 київський баскетболіст також працював дитячим тренером, намагаючись передати свій досвід майбутньому поколінню гравців.

У чемпіонаті-2024/2025 за столичний Self Made Лійв встиг провести лише 4 матчі у складі, у яких він набирав в середньому 8,5 очок, робив 5,5 підбирання та 2,3 передачі.  

Окупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболу

Клим Лійв. Джерело: Push Team

Після чого спортсмен поповнив лави ЗСУ і зі зброєю в руках захищав Україну та своїх рідних від російських окупантів. На жаль, у жовтні стало відомо, що життєвий шлях баскетболіста закінчився передчасно...

"Лійв Клим Євгенович. Позивний "Самурай". ​Він був людиною з великим і добрим серцем і душею. Любив баскетбол понад усе і прищеплював цю любов дітям, викладав і горів цією справою. Його обожнювали вихованці, поважали і любили​", – відреагувала на загибель Лійва його близька людина Ірина.

Окупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболу

Клим Лійв. Джерело: instagram.com/irene_sunshine_smile

Окупанти вбили колишнього чемпіона України і дитячого тренера з баскетболу

Клим Лійв. Джерело: Self Made

"Він добровільно пішов боронити нас і нашу Україну, віддавши найдорожче – власне життя. ​Війна забирає найкращих. ​Пам'ятаємо. Любимо. Ти житимеш у наших серцях і в кожному відскоку баскетбольного м'яча, у кожній перемозі твоїх вихованців. Вічна пам'ять і шана Герою", – додала Ірина.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Росія вбила чемпіона України з боротьби за 9 днів до його дня народження.

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