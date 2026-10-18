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Офіційно. Київське "Динамо" звільнило головного тренера

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
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Офіційно. Київське "Динамо" звільнило головного тренера
Ігор Костюк залишає столичний клуб. Джерело: "Динамо" від Шурика

Ігор Костюк залишає посаду головного тренера "Динамо". Керівництво столичного клубу ухвалило рішення про припинення співпраці з фахівцем.

Виконуючим обов'язки головного тренера киян призначено польського тренера Мацея Кендзерека. Перед новим наставником стоїть завдання стабілізувати результати команди в найближчих матчах, поки керівництво займається пошуками постійного тренера.

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