Офіційно. ''Динамо'' тренуватимуть два іноземні тренери

Київське "Динамо" поповнило тренерський штаб першої команди двома польськими фахівцями. Новими асистентами виконувача обов’язків головного тренера стали Даніель Войташ і Гжегож Войтковяк, повідомила пресслужба клубу.

Відео дня

Войташ має тренерську ліцензію PRO УЄФА. Він народився 15 липня 1982 року й розпочав тренерську кар’єру у 2009 році в польському клубі "Орзел Бабеніца Псари".

У 2024 році фахівець працював головним аналітиком збірної Польщі. Після цього він був асистентом головного тренера варшавської "Легії" та "Радом’яка".

За час роботи у польському футболі Войташ також співпрацював із клубами "Вігри", "Сталь", "Корона", "Полонія", "Одра", "Стоміль" і "Заглембє". Крім того, він очолював "Скру" з Ченстохови.

Другим новим помічником став Гжегож Войтковяк, колишній футболіст збірної Польщі. Він народився 26 січня 1984 року і в складі познанського "Леха" ставав чемпіоном Польщі.

Після завершення ігрової кар'єри влітку 2021 року Войтковяк одразу перейшов до тренерської роботи. Спочатку він допомагав тренувати юнацьку команду "Леха" до 19 років, а потім очолив її.

РЕКЛАМА

Із січня по травень 2024 року поляк входив до тренерського штабу першої команди "Леха" як асистент головного тренера. Із травня 2024-го по квітень 2026 року він керував резервною командою клубу.

Одночасно з приходом двох польських фахівців тренерський штаб "Динамо" залишив Олег Венглинський.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ігор Костюк залишив посаду головного тренера "Динамо". Керівництво столичного клубу після розгромної поразки від житомирського "Полісся" ухвалило рішення припинити співпрацю з фахівцем.

Головні історії дня

Президент "Динамо" Ігор Суркіс призначив виконувачем обов’язків головного тренера київського клубу польського фахівця Мацея Кендзьорека. 46-річний тренер керуватиме командою щонайменше до наступного матчу чемпіонату України проти "Кудрівки".