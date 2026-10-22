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Офіційно. "Динамо" тренуватимуть два іноземні тренери

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
306
Офіційно. "Динамо" тренуватимуть два іноземні тренери
Фахівці вже прилетіли до столиці України

Київське "Динамо" поповнило тренерський штаб першої команди двома польськими фахівцями. Новими асистентами виконувача обов’язків головного тренера стали Даніель Войташ і Гжегож Войтковяк, повідомила пресслужба клубу.

Войташ має тренерську ліцензію PRO УЄФА. Він народився 15 липня 1982 року й розпочав тренерську кар’єру у 2009 році в польському клубі "Орзел Бабеніца Псари".

У 2024 році фахівець працював головним аналітиком збірної Польщі. Після цього він був асистентом головного тренера варшавської "Легії" та "Радом’яка".

Офіційно. ''Динамо'' тренуватимуть два іноземні тренери

"Динамо" поповнилося двома польськими тренерами. Джерело: ФК Динамо

За час роботи у польському футболі Войташ також співпрацював із клубами "Вігри", "Сталь", "Корона", "Полонія", "Одра", "Стоміль" і "Заглембє". Крім того, він очолював "Скру" з Ченстохови.

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Другим новим помічником став Гжегож Войтковяк, колишній футболіст збірної Польщі. Він народився 26 січня 1984 року і в складі познанського "Леха" ставав чемпіоном Польщі.

Офіційно. ''Динамо'' тренуватимуть два іноземні тренери

Даніель Войташ. Джерело: ФК Динамо

Після завершення ігрової кар'єри влітку 2021 року Войтковяк одразу перейшов до тренерської роботи. Спочатку він допомагав тренувати юнацьку команду "Леха" до 19 років, а потім очолив її.

Із січня по травень 2024 року поляк входив до тренерського штабу першої команди "Леха" як асистент головного тренера. Із травня 2024-го по квітень 2026 року він керував резервною командою клубу.

Офіційно. ''Динамо'' тренуватимуть два іноземні тренери

Гжегож Войтковяк. Джерело: ФК Динамо

Одночасно з приходом двох польських фахівців тренерський штаб "Динамо" залишив Олег Венглинський.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ігор Костюк залишив посаду головного тренера "Динамо". Керівництво столичного клубу після розгромної поразки від житомирського "Полісся" ухвалило рішення припинити співпрацю з фахівцем.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс призначив виконувачем обов’язків головного тренера київського клубу польського фахівця Мацея Кендзьорека. 46-річний тренер керуватиме командою щонайменше до наступного матчу чемпіонату України проти "Кудрівки".

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