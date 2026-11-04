Офіційно. Болгарський клуб підписав українського футболіста-чемпіона, мобілізованого до ЗСУ

27-річний український півзахисник Владислав Вакула продовжить кар’єру в Болгарії. Футболіст став гравцем "Фратрії", яка виступає у другому дивізіоні національного чемпіонату, і вже провів перший офіційний матч за нову команду.

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Перехід Вакули підтверджує електронна база даних Болгарського футбольного союзу. Варненський клуб вніс українця до заявки на сезон і встиг задіяти його в чемпіонаті. Дебют Вакули за болгарську команду відбувся в матчі проти "Монтани". Українець вийшов на поле на 76-й хвилині, однак його новий клуб поступився з рахунком 1:2.

Також інформація про підписання з’явилася на офіційній сторінці команди в соцмережах. Умови та тривалість контракту сторони поки не розкривають.

Особливу увагу до переходу футболіста привернули події серпня 2026 року. Тоді українські спортивні видання повідомили, що Вакулу зупинили працівники територіального центру комплектування на залізничному вокзалі у Львові.

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За інформацією журналістів, після цього півзахисник пройшов військово-лікарську комісію і був направлений до навчального центру для проходження базової загальновійськової підготовки. Надалі він мав вирушити до одного з підрозділів Збройних сил України.

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Як футболісту вдалося виїхати з України і в який спосіб було врегульовано питання його військової служби, невідомо. Ні сам Вакула, ні офіційні представники відповідних відомств публічно не коментували ці обставини.

До переїзду до Болгарії півзахисник залишався без клубу. У липні 2026 року він припинив співпрацю з луганською "Зорею". За час професійної кар’єри українець також виступав за донецький "Шахтар", "Маріуполь", "Десну", "Ворсклу", "Минай" та інші команди.

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У сезоні 2022/23 Вакула став переможцем Першої ліги України у складі житомирського "Полісся". Команда здобула чемпіонський титул і отримала путівку до Прем’єр-ліги.

У "Фратрії" українець виступатиме разом із співвітчизником Тимуром Корабліним. Раніше обидва футболісти грали за "Минай" і "Зорю".

На початку 2021 року"Десна" достроково припинила співпрацю з ним,через грубе порушення спортивного режиму.

Невдовзі після цього гравець потрапив у ДТП у Маріуполі: за даними місцевих медіа, перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes, він не впорався з керуванням, виїхав на тротуар і збив дорожній знак.