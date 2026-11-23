Збірна України повертається до битви за баскетбольний чемпіонат світу 2027. Просто зараз ми світові зірки: добряче гепнули потужну Грецію та переграли Чорногорію під час першого вікна відбору, завдяки чому закріпилися на верхівці таблиці. Цього тижня стартує друга частина кваліфікації – і в нас є всі шанси гучно заявити про свої плани виграти групу. Тим паче, тренер Багатскіс прямо каже саме про таку мету. Чи здатна збірна на це? Проти кого граємо? Та що чекати від листопадового вікна відбору? Розповідає OBOZ.UA.

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Перша частина етапу була сенсаційною

Чоловіча збірна України у серпні створила подвійну сенсацію: не тільки здобула 2 перемоги у стартових матчах, а ще й переграла тих, кого ніколи не перемагала. Спочатку була розбита на голову сильніша Греція (82:76), а потім на виїзді ми перемогли Чорногорію (98:89). Завдяки цьому жовто-сині взяли важливі 4 очки та отримали перевагу над Іспанією – ми одноосібно очолили таблицю.

Сьогодні наша команда починає підготовку в Порту. Три місяці тому українці створили сенсацію, адже Греція випереджала нас аж на 25 позицій. Але команда Айнарса Багатскіса, після двох подоланих стадій, вже нічого не боїться, тому в такому ж настрої їде на другий збір. На думку FIBA, Україна цілком може розраховувати на дві перемоги в листопаді, а, за певних математичних розкладів, навіть одна поразка може забезпечити українцям путівку до Катару вже зараз. Що для цього треба?

Друга частина – (не)аутсайдери?

Першим суперником буде Португалія. Тамтешні медіа пишуть, що Україна є лідером у чудовій формі, а також називають нас власним ключовим тестом у боротьбі за історичний дебют на ЧС. Наші баскетболісти сильніші у підбираннях загалом, в асистах і блок-шотах, однак треба бути готовими до перехоплень і підбирань під своїм кільцем, які суперник традиційно використовує краще. Найбільше гравців взяли з "Порту", а підсилюють команду легіонери з чемпіонатів Іспанії та Франції – Вільямс, да Сілва, Лісбоа та Бріту.

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Друга гра проти Чорногорії. На відміну від португальців, вони страждають від обмеженого вибору: Мітрович не може розраховувати на Дробняка, а двоє ключових розігруючих – Йогі та Івановича – під питанням. Слід бути уважними до атакувальних гравців, адже повертаються Симонович, Ілич і Радончич. Імовірно, тренер дасть час і двом молодим зіркам із європейських грандів, очікуємо вихід Фантича та Гулича. Перший матч у них буде проти Іспанії, що визначатиме долю боротьби за першу трійку. Тому Україна може отримати злу команду, налаштовану гризтися. Статистично ми переважаємо майже в усьому, треба просто бути уважними в обороні, бо у підбираннях під кільцем чорногорці ще небезпечніші.

Головні історії дня

Добре, що викликаний Ковляр – абсолютний лідер за очками у грі (19.6). Саме він буде одним із головних для вирішення атакувальних задач. Україна може сміливіше страхувати в фарбі та провокувати обох суперників на дальні кидки. В нас залітає 34% триочкових, а всередині зони 51% точності та 78% зі штрафних. Тому, за умови хиткого фінального відрізку, можна буде шукати тактичні фоли.

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Заявка вже сформована

Традиційно, баскетбольна збірна не може бути представлена в повній якості. Через травми кількох важливих для своїх клубів гравців не вдалося викликати, тому їм терміново шукали підміни. Фінальну заявку України оголосили 18-го листопада. До неї увійшли 13 представників, від одного українського ("Харківські Соколи") та 9 іноземних клубів з Іспанії, Чорногорії, Литви, Румунії, Польщі, Італії та Азербайджану:

Захисники: Максим Шульга, Олександр Ковляр, Єгор Сушкін, Ілля Тиртишник;

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Форварди: Олексій Соловйов, Олександр Липовий, Олександр Кобзистий, Артем Ковальов, Андрій Войналович, В’ячеслав Бобров, Данііл Шеліст;

Центрові: Ростислав Новицький, Дмитро Скапінцев.

Думаю, для хлопців це серйозний крок, особливо для Соловйова – для нього це буде новий виклик. Також зіграє Липовий, який повертається у збірну після того, як влітку не міг грати через сімейні обставини. Можливо до цього складу додасться ще гравець, але поки що не будемо говорити про це … Будемо вирішувати завдання, які перед нами стоять. Перші кроки ми зробили ще на попередніх етапах – продовжимо в тому складі, який є зараз Айнарс Багатскіс Тренер "Киев-Баскет"

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При цьому, ростер міг бути сильнішим, але через травми набір гравців певним чином незвичний. Збір пропустить форвард Ткаченко, травмований у матчі Латвійсько-естонської ліги. У заявці є Войналович, але його готовність до виступів під питанням. І можна було б менше думати про травми, якби не система підрахунку.

Наша таблиця – найскладніша у світі

Баскетбольне правило, що очки з першого раунду кваліфікації зберігаються на другий раунд, дуже заважає. Україна зайшла в нього, маючи 10 очок – після двох перемог у скарбничці вже 14. Але є ще одне складне правило – переможені теж отримують бали. Тому в України 6 перемог і 2 поразки (12 за виграші та 2 за поразки), а в останньої просто зараз Чорногорії 12 (8+4).

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І от між нашими збірними лише 2 очки різниці! На сьогодні жодна команда ще не гарантувала собі путівку до Катару і кожен листопадовий матч є критичним. Така важка ситуація лише в нас: у групі L французи вищі за естонців на 4 бали, а в ще двох групах – 5 очок відриву (Ізраїлю від лідера Німеччини та Ісландії від топової Туреччини). І тільки наші 6 команд йдуть настільки впритул, що останній може стати першим лише за дві гри. Більше того, такої щільності немає у жодній зі світових федерацій, де теж триває відбір на ЧС-27!

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Коли дивитися листопадові ігри?

Другий етап відбору є завершальним і в нього лишається ще 2 стадії. Під час листопадової спочатку граємо на виїзді з Португалією, 26-го листопада о 21:00, а номінально домашній матч проти Чорногорії проведемо 29-го числа о 18:30. Обидві зустрічі покаже Суспільне. Завершальні ігри кваліфікації на баскетбольний чемпіонат світу будуть через три місяці, коли чекатимуть Греція та Португалія. Із шести учасників відбору до фінальної частини турніру проходить перша трійка (12 від Європи). Сам ЧС у Катарі розпочнеться в серпні.