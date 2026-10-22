Один із чотирьох: на якому місці ''Шахтар'' у турнірній таблиці Ліги чемпіонів після 3-го туру

У Лізі чемпіонів 20-21 відбулися матчі третього туру основного етапу. Найбільшу увагу привернув поєдинок у Парижі, де чинний переможець турніру "Парі Сен-Жермен" приймав каталонську "Барселону" і виявився сильнішим за суперника – 4:2, підтвердивши лідерство в таблиці.

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Своєю чергою донецький "Шахтар" провів виїзний поєдинок проти міланського "Інтера". У середині другого тайму господарі поля залишилися вдесятьох, однак "нерадзуррі" до фінального свистка все ж встигли забити один гол і довести поєдинок до перемоги.

В активі "гірників" залишилося чотири очки. Українці є однією з чотирьох команд із такими показниками. "Шахтар" розташувався на 17-му місці. Усі матчі на старті, крім ПСЖ, виграли англійські "Астон Вілла" та "Ліверпуль", а також іспанські "Реал" і "Бетис".

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Одразу три команди ще не набрали залікових очок. Сенсаційно до цього числа потрапив португальський "Порту", компанію якому склали братиславський "Слован" і французький "Лілль".

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Нагадаємо, вісім найкращих команд турнірної таблиці автоматично кваліфікуються до 1/8 фіналу. А клуби, які завершать основний етап на позиціях з дев’ятої по 24-ту, зіграють у проміжному плей-оф.