Нападник збірної України Артем Добвик із великою ймовірністю вже під час зимового трансферного вікна повернеться до чемпіонату Іспанії, у якому ставав найкращим бомбардиром сезону 2023/24, виступаючи за "Жирону". 29-річний форвард так і не зміг закріпитися в італійській "Болоньї", за яку виступає на правах оренди.

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Про це повідомляє радіо Candera SER. За даними журналістів, Довбик уже дав згоду на перехід до "Валенсії", яка посідає 16 місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Водночас трансфер залежить від рішення "Болоньї" та "Роми", якій належить контракт нашого співвітчизника.

Угоду між "россоблю" та "вовками" було укладено до кінця сезону. За умовами контракту "Валенсія" має заплатити за оренду українця півтора мільйона євро, а також взяти на себе половину його зарплати, яка становить п’ять мільйонів у європейській валюті.

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Довбик перейшов до "Болоньї" з ініціативи тренера Доменіко Тедеско, однак того відправили у відставку ще у вересні. Артем не зміг спрацюватися з новим наставником команди Раффаеле Палладіно, який не раз висловлював невдоволення роботою нападника на тренуваннях. Також на гравця не розраховує наставник "Роми" Джанп’єро Гасперіні.

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Як повідомляв OBOZ.UA, "Болонья" знайшла привід у високій зарплаті Артема Довбика, щоб достроково позбутися українця.