''Однозначно виграю'': американський чемпіон зухвало відреагував на виклик Усика

Об’єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Давид Бенавідес (32-0, 25 КО) із захватом відреагував на можливість побитися з Олександром Усиком (25-0, 16 КО). Наш співвітчизник анонсував зміну дивізіону і назвав американця ідеальним для себе суперником.

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У інтерв’ю DAZN Бенавідес відзначив неймовірні успіхи українського боксера на професійному рингу. 29-річний важковаговик із Фінікса прийняв виклик Усика й пообіцяв перемогти його після того, як 5 грудня поб’ється з чемпіоном Всесвітньої боксерської ради (WBC) Міхалом Чесляком.

"Для мене велика честь, що Олександр Усик взагалі розглядає мене для свого фінального бою. У нього була видатна кар’єра, але я однозначно переможу Олександра Усика. І, знаєте, я й сам готовий піднятися у вазі та прийняти цей виклик.Це буде велике, просто величезне випробування для мене, але, як я вже казав, я на всі 100% упевнений у собі та у своїх навичках. Тож я готовий до будь-кого, хто стане на моєму шляху. І поєдинок проти Олександра Усика, мабуть, увійде в історію як один із найвеличніших боїв усіх часів", – сказав Бенавідес.

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Зазначимо, що у 2018 році Усик переміг росіянина Мурата Гассієва (34-2, 27 КО) і став абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Після цього українець піднявся до королівського дивізіону, де двічі об’єднував усі пояси.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр Усик потрапив на відео російського супертяжа і кумедно відреагував на його заклик.