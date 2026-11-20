Ліга чемпіонів вже готується до повернення після паузи на матчу збірних. "Шахтар" перебуває на межі стикових матчів і зони вильоту, але попереду ще багато ігор, щоб це виправити. Водночас є інше питання – а де ми в умовній таблиці вартості? Чи можна сказати, що цей параметр теж демонструє силу команди? Та чи дійсно сотні мільйонів доларів можуть дати результат у ЛЧ? Розповідає OBOZ.UA.

Відео дня

П’ятірка найдорожчих – 7 млрд євро!

Не новина, що всі найкоштовніші команди світу стабільно беруть участь у Лізі чемпіонів. Однак новий формат турніру змінив розклади та позбавив їх очевидного лідерства, як було б у квартетах. Наприклад, 5-та за вартістю команда ЛЧ була в лідером у четвірках, але у спільній таблиці поки відстає. "Барселона" оцінюється у 1.3 млрд євро, залишаючись трохи позаду у великій заліковці. Над ними у списку ПСЖ (1.4 млрд євро), але команда Енріке лишається лідером після чотирьох турів, тримаючи і першість за голами (20:5). Решта трійки за вартістю – "Арсенал" (1.4), "Манчестер Сіті" та мадридський "Реал" (обидва по 1.5 мільярди євро).

Тоді як реальна таблиця вирішила інакше. "Арсенал" лишається третім із десятьма очками, "Реал" теж у топі, тоді як "Сіті" лише сьомий, пустивши у топ-5 команду з Комо! Підопічні Фабрегаса, які цьогоріч дебютували в Лізі чемпіонів, коштують 568 мільйонів євро, на їх рахунку побитий МЮ та знищений вщент "Ланс" із виїзним рекордом 1:9! Так, головна перевірка для італійців ще попереду, але вони вже багато зробили, щоб майже гарантувати собі євровесну.

РЕКЛАМА

"Шахтар" знаходиться далеко позаду

Де у цьому списку український "Шахтар"? У спільній таблиці донецька команда посідає 21-ше місце, це впритул до зони вильоту, кожне очко і кожен гол відчутно впливають вже на цьому етапі. За вартістю справи… ще гірші, 29-та сходинка! Підопічні Турана, за версією Тransfermarkt, оцінюються у 197 млн євро, це 34 представники, середня вартість яких складає 5.8 мільйонів. Найдорожчі футболісти у складі – Еліас (15), Аліссон (13), Матвієнко (12), Марлон Гомес (12) та Ізаке (11). Найбільш впливові гравці за цінником менші: наприклад, Педріньо, який став рушієм гірників у ЛЧ, коштує 10 млн євро, за топ-бомбардира Мендосу просять лише три, а за Різника – 8 млн євро.

Головні історії дня

З одного боку, в таблиці наш клуб вище за "Атлетіко", "Наполі" та "Порту", але за вартістю нас обійшли навіть такі аутсайдери, як "Ланс" (243), "Феєнорд" (245) і "Лейпциг" (515), хоча всі вони нижче нас на Етапі ліги. Що казати, якщо навіть абсолютний новачок і, здавалося б, головний аутсайдер "Вікінг" підтискає "Шахтар" у спільній таблиці, а в його першому сезоні вже є запис про нічию 3:3 з "Баварією", одним із фаворитів ЛЧ! А ця команда коштує 56 мільйонів євро, майже стільки ж, як і стартовий склад української команди.

РЕКЛАМА

А що з нашими суперниками?

Давайте порівняємо 197 мільйонів євро в "Шахтаря" з усіма нашими суперниками. ПСВ із першого туру (1:1) отримав від Тransfermarkt 307 млн євро, тягнуть їх Пепі та Дест, 30 і 22 мільйони відповідно. За АЕК – єдиний поки переможений нами 3:1 клуб – виставили 86 млн євро. "Інтер" (1:0) став першим дійсно коштовним опонентом, 738 мільйонів. Останнім на сьогодні суперником став "Спортінг" (1:0), якого оцінили у 413 млн євро. Із тих, хто лишилися, "Фенербахче" (261), "Слован" (38) і вже згаданий "Лейпциг" (515). Ну і топ-суперник наприкінці Етапу ліги – "Реал" і його півтора мільярди євро, які ставлять вершкових на самісіньку вершину таблиці вартості.

РЕКЛАМА

Чому ці оцінки ні на що не впливають?

Ринкова вартість складів – це фінансовий, маркетинговий та інвестиційний потенціал, а не реальність на полі. Тим паче, ця цифра нерідко базується на віці, тривалості контракту та важливості для ринку, а не для спорту. Подивіться на того ж Роналду, який давно грає поза межами Європи та розсварився зі збірною Португалії. Тransfermarkt дає за Кріша лише 10 мільйонів, але футболіст близький до нереального досягнення у 1000 голів, що неможливо підкреслити жодним із цінників. Подивіться і на престижність ліг – на вершині цифр представники топових чемпіонатів Європи, які часом можуть отримувати свою оцінку штучно, через вищу платоспроможність внутрішнього ринку. Дорогий склад це ще й фінансові можливості власників, які хаотично скуповують гравців із гучними іменами. Ті можуть просто сидіти на лаві, але загальний цінник піднімають.

РЕКЛАМА

У Лізі чемпіонів, на прикладі "Вікінга", ЛАСКа чи "Комо", які збирають до свого гаманця мільйони тільки величезною кількістю футболістів. Одна чи дві випадкові перемоги в ЛЧ можливі, особливо під кінець групового етапу. Але вже зараз ці команди гучно заявили про себе та можуть битися навіть за зону стиків, а в "Комо" є реальний шанс прямої кваліфікації. Так само і середняк "Бетіс", у якого ціна лише 258 млн євро, але в таблиці вони вищі за "Баварію", "Рому" та "Манчестер Юнайтед". На папері клуб може бути в рази дешевшим за грандів й очевидних фаворитів, але вони взаємозалежні. Якщо хтось випаде – стартова одинадцятка не буде страждати, на вільне місце стане хтось більш-менш рівний. А от ті ж "Барселона", ПСЖ чи "Сіті" можуть відчутно втратити у ключовий момент.

РЕКЛАМА

Лишилося 4 вирішальні гри

5-й тур ЛЧ вже близько: 25-го листопада пройде номінально домашня гра проти "Фенербахче". Далі на продовження Ліги чемпіонів у гірників запланована гра зі "Слованом", 9-го грудня, і це останній зручний матч, бо потім УПЛ завершується протистоянням із "Кудрівкою" і все. Потім у Турана цілий місяць на підготовку до січневих ігор – "Лейпциг" і "Реал" пройдуть із різницею у тиждень. Як не дивно, але перемоги в цих матчах можуть підвищити вартість. Дотиснуть до 200 млн євро?