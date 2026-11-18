Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко розчаровано оцінив результати національної команди в розіграші Ліги націй. Легендарний форвард зазначив, що вболівальники розраховували побачити підопічних Андреа Мальдери вище третього місця в групі, яке вони зрештою посіли.

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Про це Шевченко заявив у коментарі офіційному сайту УАФ. Очільник українського футболу окремо наголосив, що своєю грою наша збірна не заслужила путівки до елітного дивізіону на майбутній розіграш Ліги націй, в якому вона грала лише один раз за історію турніру.

"Завершився перший змагальний етап під керівництвом нового головного тренера. Андреа Мальдера та його штаб набули чимало досвіду в непростих кадрових умовах і водночас дали змогу новим гравцям дебютувати за збірну України. Це важливо для побудови команди. На жаль, команді не вдалося виконати турнірне завдання в Лізі націй. Об’єктивно кажучи, наша збірна наразі перебуває саме в тому дивізіоні, на який заслуговує. Перед тренерським штабом та футболістами й надалі стоїть завдання вийти на Євро", – зазначив Шевченко.

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Напередодні збірна України здобула важку перемогу над командою Грузії, забивши найшвидший гол в офіційних матчах, і зберегла прописку в дивізіоні В на наступний розіграш Ліги націй.

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