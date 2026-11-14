Обклалась льодом і домовилась із австралійцями: як українська чемпіонка ''виживала'' в Сенегалі і яке рішення допомогло виграти ''золото''

Чемпіонка Юнацьких Олімпійських ігор-2026 у метанні молота Міланія Кохан повторила досягнення свого брата Михайла, який вигравав ці змагання у 2018 році. У Сенегалі українка тричі відправила снаряд за позначку 70 метрів, встановивши особистий рекорд – 71,27 м. І навіть в умовах неймовірної африканської спеки золота медалістка із Запоріжжя знаходила способи добре відпочивати і відновлюватися, позичивши у австралійців два вентилятори.

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"Потрібно було метати далеко, щоб одразу залишити суперницю з Китаю позаду. Усе пішло на адреналіні: швидкісний круг, усе дуже добре спрацювало з моїм снарядом. Тому що на змаганнях усі снаряди були нові, а я привезла свій. Тож суперниць не підпустила", – розкрила секрет свого успіху в Дакарі 17-річна спортсменка.

"Хотілося більше виграти та повторити досягнення Михайла, тому що він уже здобував юнацьке олімпійське "золото" в Буенос-Айресі. І я також продовжила спортивну династію родини Кохан" , – пожартувала після фіналу щаслива Міланія.

Завдяки своїй винахідливості Кохан змогла добре адаптуватися до спеки в олімпійському селищі: "Я домовилася з австралійцями та позичила в них два вентилятори. Поставила їх біля себе, намочила ковдру, а батько приніс лід. Обклалася ним і нормально почувала, вночі навіть було прохолодно. Підійшла до старту, можна сказати, свіжою".

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"Михайло пропонував купити намет і ночувати на вулиці, але я відмовилася через ризик малярії та комарів", – з почуттям гумору відповіла Міланія у коментарі для НОК.

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А свою перемогу Кохан присвітила українським захисникам і захисницям і рідному Запоріжжю, яке просто потерпає від жорстоких атак ворога.

"Хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що боронять нас і дають змогу виступати на міжнародній арені в Дакарі. Цю нагороду я присвячую нашому українському народу, який вболівав за мене. Запоріжжя, Малий ринок – дякую за підтримку! Також дякую своїй родині: батьку, брату та мамі. Мамо, я тебе люблю!", – відзначила Міланія.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 18 липня Міланія здобула золоту нагороду юнацького чемпіонату Європи з легкої атлетики U18 в італійському Рієті. Українка у вирішальній спробі встановила особистий рекорд і показала найкращий результат сезону в Європі серед спортсменок своєї вікової категорії.

Символічно, що в Італії Міланія також продовжила сімейну спортивну традицію. Її старший брат Михайло Кохан раніше також ставав чемпіоном Європи U18 з метання молота, вигравши турнір 2018 року в угорському Дьєрі.