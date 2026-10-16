О котрій бокс Дюбуа – Вордлі 2: час початку чемпіонського бою

Чемпіон світу у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 KO) за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO) проведе захист свого титулу в реванші проти співвітчизника Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 KO). У травні суперники влаштували яскравий поєдинок, який завершився перемогою володаря поясу технічним нокаутом у 11-му раунді, після чого його опонент скористався опцією на другий поєдинок. Британці вийдуть на ринг у суботу, 17 жовтня, на стадіоні O2 Arena в Лондоні.

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ДЕ ДИВИТИСЯ ДЮБУА – ВОРДЛІ

Українські шанувальники боксу зможуть спостерігати прямий ефір бою на відеоплатформі DAZN. Трансляція буде доступна за разовою підпискою за 913 гривень. Також показ поєдинку входить до місячного тарифного плану сервісу.

О КОТРІЙ ДЮБУА – ВОРДЛІ

Чемпіонське протистояння двох боксерів із Великої Британії стане головною подією шоу в Лондоні. Вихід суперників на ринг заплановано на 00:30 ночі неділі, 18 жовтня, за київським часом.

ПРОГНОЗ НА ДЮБУА – ВОРДЛІ

Фаворитом поєдинку вважається Дюбуа. Ставки на перемогу чинного володаря титулу приймаються з коефіцієнтом 1,30. Нічия оцінюється котируванням 21,00. А показники на перемогу Вордлі сягають рівня 3,75.

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При цьому аналітики не сумніваються, що поєдинок завершиться достроково і не пройде всю дистанцію у 12 раундів. Відповідну подію представлено індексом 1,25.

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