Нуль місць для глядачів і гори навкруги. Звідки взялося найвідоміше футбольне поле посеред води в Норвегії

Зіграти у футбол у незвичному місці – мрія багатьох. А якщо це буде найвідоміший стадіон на скелі посеред моря? Саме такий ви точно бачили на фото з Норвегії, біля маленького села. Але навіщо кільком сотням людей знадобилося власне поле далеко за Полярним колом, де взимку неможливо побачити м’яч без ліхтаря? І чому там хочуть провести матч світові гранди? Розповідає OBOZ.UA.

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Що це за місцевість?

Село Хеннінгсвер (Henningsvær в оригіналі) розташоване в рибацькому регіоні Норвегії. Це населений пункт на 507 людей на півночі нордичної країни, на узбережжі Атлантичного океану, на кількох невеличких островах Лофотенського архіпелагу. За 100 кілометрів по воді знаходиться перша з відомих широкому загалу локацій – місто Буде, де базується однойменний учасник єврокубків. Там же і найближчий великий аеропорт і морський порт. Зі столиці Осло доведеться за добу проїхати півтори тисячі кілометрів на автомобілі – і це якщо на поромі, бо суходолом довше і потрапити можна тільки через Швецію, така специфіка місцевих фіордів.

Село площею 0.3 квадратних кілометри, живуть там за рахунок риби, а потрапити можна через однісінький міст. Але завзятих туристів це ніколи не зупиняло – всі дуже хочуть побачити, як виглядає родзинка автентичного футболу. Журналісти та гості пишуть, що там пахне солоним морським повітрям і рибою, бо навколо вода, дуже колоритні будиночки рибалок та ось такі конструкції для сушіння риби. Так, хотілося розвинути спорт і локальний футбол. Але навіщо їм цілий стадіон?

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Чому посеред води?

Відповідь максимально банальна – більше немає де. Селище стоїть на групі островів, де все щільно забудовано. Найближче футбольне поле знаходиться у 20 кілометрах, кожного дня возити дитину до секції так далеко буде складно. І коли постала потреба в спортивному розвитку громади – вирішили збудувати власний стадіон. Знайшовся пагорб на острові Хелландсейя, звичайна скеля посеред води. Але щоб облаштувати футбольне поле, її довелося підірвати динамітом та вирівнювати важкою технікою.

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Бюрократично ми не можемо назвати це місце стадіоном – немає ані трибун, ані вдосталь інфраструктури. За регламентом ФІФА теж невідповідність, 100 на 57 метрів, що менше розмірів для проведення офіційних матчів. Тому цей майданчик використовується виключно для аматорського футболу, але дуже активно. Використовують виключно штучний газон, адже трава через суворий арктичний клімат за Полярним колом не росте, а постійні бризки солоної води з океану під час шторму знищують будь-яку екосистему для газону.

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Поле належить місцевій аматорській команді "Хеннінгсвер". Місцеві діти – а це і хлопчачі, і дівчачі команди – регулярно приїздять на тренування. Заняття проводять так часто, що в теплу пору року знайти вільну годинку майже неможливо. Місцева команда теж змагається на цьому полі в локальних норвезьких турнірах, переважно у форматі 7х7.

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Трибун немає, а за м’ячем доводиться бігати в океан

Географічне розташування – особливість селища Хеннінгсвер. Влітку там можна грати хоч весь день, майже не вмикаючи ліхтарів, бо така північна локація у полярний день буквально залита сонцем і можна віддати точний пас хоч о другій ночі. А от взимку навпаки, коли темрява вкриває все місто, то понад 35 днів сонця не буває взагалі. Цілодобову ніч розбивають 6 прожекторів для освітлення поля. Та й просто оцініть, яка краса навколо, там дійсно хочеться грати в головну гру планети! Саме ця природа постійно приваблює великі команди провести хоча б одну гру посеред норвезької зими.

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Це надзвичайно фотогенічне поле саме по собі стало туристичним магнітом і головною родзинкою не тільки рибальського села, а й усієї півночі Норвегії. А поле та цей клубний будинок стали осередком життя всієї громади. Але коли ми писали, що трибун немає, їх буквально немає! Каміння з трьох боків, океан праворуч, вбиральня і будиночок для переодягання. Якось вмістили парковку та шматочок асфальту – саме там ви можете поспостерігати за грою. Фанати з досвідом (фактично всі 507 жителів мінус футболісти) беруть із собою розкладні стільці та можуть влаштувати навіть цілий бенкет, аби не змерзнути на відкритому просторі.

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Запобігти небезпечній атаці виносом в аут не вийде, бо працює правило як у дворі: хто вибив – той і побіг. Є кілька варіантів куди бігти: або 30 метрів до води, або в усі інші сторони кудись у кущі моху. Для відчайдухів встановили сітку по периметру, але клуб закупився м’ячами вдосталь – бо хто з нас не любив вдарити з усієї сили у потрібний момент?

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Стадіон у Хеннінгсвері – романтичне місце. Для світової слави не обов’язково мати багатотисячні трибуни чи приймати офіційні матчі найвищого рівня. Створене задля дітей поле перетворилося на глобальний магніт. Поєднавши інженерію, винахідливість і потребу грати в футбол, там зробили з аматорського футболу головне поле планети, заради якого не шкода подолати тисячі кілометрів суворими норвезькими територіями.