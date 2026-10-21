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Новий головний тренер для "Динамо": названо "єдиний нормальний варіант"

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
141
Новий головний тренер для "Динамо": названо "єдиний нормальний варіант"
Артем Кравець висловився щодо кадрових перестановок у столичному клубі

Колишній нападник збірної України Артем Кравець вважає, що київське "Динамо" має очолити Сергій Кравченко – колишній український футболіст, який зараз входить до тренерського штабу житомирського "Полісся", де працює асистентом Руслана Ротаня. На думку Артема, 43-річний уродженець Донецька здатен поліпшити результати столичного клубу, якщо керівництво надасть йому необхідні умови для роботи й не втручатиметься в тренувальний процес.

Кравець зізнався, що не бачить перспектив у нинішнього виконувача обов’язків головного тренера Кендзьорика, однак запропонував зробити остаточні висновки пізніше.

Новий головний тренер для ''Динамо'': названо ''єдиний нормальний варіант''

Сергій Кравченко. Джерело: ФК Полісся

Чому Кравець виступив за кандидатуру Кравченка

За словами колишнього форварда, він добре знайомий із Сергієм Кравченком і знає його підхід до роботи. Кравець упевнений, що фахівець здатен запропонувати команді нові ідеї та докласти максимум зусиль для покращення її результатів.

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Як приклад він навів "Полісся", відзначивши внесок Кравченка в роботу тренерського штабу Руслана Ротаня. Водночас колишній нападник наголосив, що можливе призначення має супроводжуватися підтримкою з боку керівництва.

"Якщо буде підтримка, якщо йому дадуть нормально працювати і, найголовніше, не заважатимуть, думаю, він зможе підняти "Динамо". Хоча б на друге місце", – заявив Кравець на своєму Youtube-каналі.

Артем також висловив сподівання, що керівництво київського клубу розгляне кандидатуру Кравченка та створить йому умови для роботи. Сам Кравець пообіцяв підтримувати фахівця в разі його призначення.

Кравець розкритикував ситуацію з вибором тренера

Окремо колишній футболіст висловився про становище "Динамо" на тренерському ринку. На його думку, клуб зіткнувся із серйозною проблемою, адже навіть фахівці середнього рівня можуть не захотіти очолювати команду в її нинішньому стані.

Кравець припустив, що потенційний наставник може побоюватися за свою репутацію через відсутність перспектив поліпшити результати. Він також зазначив, що запрошення колишніх представників клубу саме по собі не гарантує успіху.

Як приклад Кравець згадав роботу Олександра Хацкевича та Максима Шацьких, з якими йому доводилося перетинатися. За оцінкою ексфорварда, повернення ще однієї людини, пов’язаної з "Динамо", не розв’яже наявних проблем.

"Для мене це єдиний нормальний варіант, за всієї поваги до Шацьких та інших", – наголосив Кравець, говорячи про можливе призначення Сергія Кравченка.

Новий головний тренер для ''Динамо'': названо ''єдиний нормальний варіант''

Артем Кравець. Джерело: Кадр із відео

Як повідомляв OBOZ.UA, після поразки "Динамо" від "Полісся" з рахунком 1:3 у матчі чемпіонату України керівництво столичної команди відправило у відставку головного тренера Ігоря Костюка. Виконувачем обов’язків наставника призначено польського фахівця Мацея Кендзьорека.

Напередодні також з’явилася інформація, що Олег Гусєв і Сергій Федоров можуть повернутися до роботи у тренерській системі київського "Динамо" після перестановок у клубі.

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