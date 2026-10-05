''Нову коханку Путіна'' відмовилися включати до світового рейтингу фігурного катання

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) оприлюднив новий світовий рейтинг найкращих фігуристок напередодні початку нового сезону. До списку увійшла 381 спортсменка, але в ньому не виявилося росіянки Каміли Валієвої, яку спочатку допустили, а потім відсторонили від змагань.

Відео дня

Про це йдеться на офіційному сайті ISU. Перше місце з результатом 4248 очок посідає чинна олімпійська чемпіонка Аліса Лю із США. На другій позиції з відставанням у 84 пункти розташувалася японка Моне Тіба. Трійку лідерів замикає ще одна американка Амбер Гленн, яка набрала 3671 очок.

До списку увійшли п'ять українок: Софія Римшина (166-та позиція), Єлизавета Бабенко (170), Таїсія Спесівцева (225), Анастасія Гожва (277) та Христина Галярета (359).

Найкращою серед фігуристок із країни-агресора, які в рейтингу зазначені як "нейтральні спортсменки", стала Аделія Петросян, яка посідає 53-тє місце.

Нагадаємо, що в січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала нейтральний статус. Однак ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

РЕКЛАМА

Сама Валієва вперше прокоментувала санкції. Після свого виступу за збірну РФ фігуристка не стримала сліз і розплакалася.

У лютому 2024 року Валієва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

Головні історії дня

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроєкту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо, що Валієва поки що не оскаржувала позбавлення "нейтрального статусу".