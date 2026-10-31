Норвегію шокувало рішення замінити її на Росію на чемпіонаті світу з хокею U20

Повернення російських хокеїстів на міжнародні турніри може позбавити збірну Норвегії місця на молодіжному чемпіонаті світу. Норвезька команда здобула путівку до елітного дивізіону за підсумками минулого сезону, однак тепер її участь у змаганнях опинилася під питанням.

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У п’ятницю, 30 жовтня, Спортивний арбітражний суд (CAS) дозволив російським хокеїстам знову виступати на турнірах Міжнародної федерації хокею (IIHF). Постанова набула чинності негайно, тому збірна Росії зможе взяти участь у молодіжному чемпіонаті світу, який стартує в Канаді наприкінці 2026 року.

Водночас повернення росіян може змінити склад учасників турніру. Норвегія стала останньою збірною, яка здобула путівку до елітного дивізіону після перемоги в групі А першого дивізіону молодіжного чемпіонату світу минулого року. Тепер саме її місце може дістатися російській команді.

У Норвезькій хокейній асоціації незадоволені ситуацією. Спортивний директор організації Петтер Сальстен заявив, що рішення CAS стало несподіваним і створило серйозні проблеми для підготовки збірної.

"Ми вже завершили всі приготування. Витратили багато ресурсів, часу, сил і грошей, щоб вирушити туди. А тепер замість Едмонтона ми можемо опинитися в Будапешті. Це звучить не дуже добре", – наводить слова Сальстена шведське видання Expressen.

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Функціонер зазначив, що норвезька сторона має побоювання і щодо самого допуску Росії, і через організаційні наслідки можливої зміни складу учасників.

"Є побоювання насамперед на рівні цінностей. Ми можемо опинитися в ситуації, коли Росії знову дозволять брати участь. Але є й практичний бік питання. Це створить величезні логістичні проблеми на всіх рівнях. Це викликає в нас серйозне занепокоєння", – заявив Сальстен.

Він також висловив невдоволення тим, що рішення ухвалили лише за два місяці до початку змагань. За словами представника федерації, командам необхідно заздалегідь знати, за які місця вони борються і скільки збірних отримають підвищення або пониження в класі.

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"Ти маєш знати, за що граєш, коли виходиш на турнір. У системі має бути справедливість. Про все необхідно повідомляти заздалегідь, щоб було зрозуміло, скільки команд піднімаються або опускаються в дивізіоні. Не можна спочатку святкувати перемогу й радіти результату, а через чотири місяці дізнатися, що тебе виключили", – зазначив Сальстен.

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Тепер Норвезька хокейна асоціація очікує на офіційне рішення від IIHF. Молодіжний чемпіонат світу має розпочатися 26 грудня в канадському Едмонтоні.

Як повідомляв OBOZ.UA, Міжнародна федерація хокею (IHF) висловила розчарування рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS), який зобов’язав організацію допустити збірні Росії до своїх турнірів.

Рішення CAS стосується сезону 2026/2027 і чемпіонату світу з хокею серед чоловіків і жінок у всіх вікових категоріях, зокрема першості в елітному дивізіоні, на якій уперше за 20 років зіграє збірна України.