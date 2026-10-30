Німеччина влаштувала бунт проти Росії через ЧС з хокею. Країна прийматиме першість-2027

Керівництво Німецького хокейного союзу (DEB) категорично виступило проти допуску Росії до міжнародних змагань після відповідного рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS). В організації зазначили, що повернення агресорів до турнірів створює багато проблем і тягне за собою наслідки.

Відео дня

Про це йдеться в заяві офіційного сайту DEB. У союзі нагадали, що саме Німеччина буде господаркою чемпіонату світу-2027, а тому приїзд російських хокеїстів абсолютно небажаний на тлі того, як РФ продовжує свою злочинну війну проти України.

"Ми виступаємо проти повернення російських збірних на міжнародні хокейні турніри. Це рішення докорінно змінює ситуацію напередодні чемпіонату світу з хокею 2027 року, який відбудеться в Німеччині. Допуск Росії до участі матиме серйозні наслідки для нас як приймаючої сторони – у сфері безпеки, а також у політичному й економічному плані. Наразі ми аналізуємо рішення суду й найближчим часом повідомимо про подальші кроки", – наголосили в DEB.

Раніше у Федерації хокею Фінляндії заявили про бойкот ЧС-2027, якщо Міжнародна федерація IIHF вирішить виконати рішення CAS.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що рішення суду стосується сезону 2026/2027 і чемпіонату світу з хокею серед чоловіків і жінок у всіх вікових категоріях, зокрема першості в елітному дивізіоні, на якій уперше за 20 років зіграє українська збірна.

Головні історії дня