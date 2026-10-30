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Німеччина влаштувала бунт проти Росії через ЧС з хокею. Країна прийматиме першість-2027

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
342
Німеччина влаштувала бунт проти Росії через ЧС з хокею. Країна прийматиме першість-2027
Німеччина виступила проти допуску Росії на ЧС

Керівництво Німецького хокейного союзу (DEB) категорично виступило проти допуску Росії до міжнародних змагань після відповідного рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS). В організації зазначили, що повернення агресорів до турнірів створює багато проблем і тягне за собою наслідки.

Про це йдеться в заяві офіційного сайту DEB. У союзі нагадали, що саме Німеччина буде господаркою чемпіонату світу-2027, а тому приїзд російських хокеїстів абсолютно небажаний на тлі того, як РФ продовжує свою злочинну війну проти України.

Німеччина влаштувала бунт проти Росії через ЧС з хокею. Країна прийматиме першість-2027

Хокеїсти збірної Німеччини. Джерело: IIHF

Німеччина влаштувала бунт проти Росії через ЧС з хокею. Країна прийматиме першість-2027

Збірна РФ під час матчу. Джерело: "Матч ТВ"

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"Ми виступаємо проти повернення російських збірних на міжнародні хокейні турніри. Це рішення докорінно змінює ситуацію напередодні чемпіонату світу з хокею 2027 року, який відбудеться в Німеччині. Допуск Росії до участі матиме серйозні наслідки для нас як приймаючої сторони – у сфері безпеки, а також у політичному й економічному плані. Наразі ми аналізуємо рішення суду й найближчим часом повідомимо про подальші кроки", – наголосили в DEB.

Раніше у Федерації хокею Фінляндії заявили про бойкот ЧС-2027, якщо Міжнародна федерація IIHF вирішить виконати рішення CAS.

Німеччина влаштувала бунт проти Росії через ЧС з хокею. Країна прийматиме першість-2027

Фіни святкують перемогу на ЧС-2026. Джерело: IIHF

Німеччина влаштувала бунт проти Росії через ЧС з хокею. Країна прийматиме першість-2027

Хокеїсти збірної України святкують гол. Джерело: ФХУ

Зазначимо, що рішення суду стосується сезону 2026/2027 і чемпіонату світу з хокею серед чоловіків і жінок у всіх вікових категоріях, зокрема першості в елітному дивізіоні, на якій уперше за 20 років зіграє українська збірна.

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