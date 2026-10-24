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"Ніколи такого не бачив". Унікальний випадок у Лізі Європи зібрав мільйони переглядів. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
195
"Ніколи такого не бачив". Унікальний випадок у Лізі Європи зібрав мільйони переглядів. Відео
Поєдинок відбувся в Англії, на стадіоні "Віталіті Стедіум"

У матчі Ліги Європи між "Міланом" та англійським "Борнмутом" (3:0) французький голкіпер Майк Меньян отримав пряму червону картку під час подачи кутового. Після перегляду відеоповтору арбітр вилучив воротаря та призначив пенальті у ворота італійського клубу.

Інцидент стався на 27-й хвилині зустрічі на стадіоні "Віталіті Стедіум" в Англії. Під час сутички перед розіграшем кутового Меньян ударив рукою по обличчю півзахисника "Борнмута" Тайлера Адамса.

Головний арбітр звернувся до системи відеодопомоги арбітрам (VAR), після чого показав французу пряму червону картку. Крім того, у ворота "Мілана" призначили пенальті, який реалізував Маркус Таверньє.

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''Ніколи такого не бачив''. Унікальний випадок у Лізі Європи зібрав мільйони переглядів. Відео

Меньян був вилучений

На той момент італійська команда вже поступалася в рахунку після гола Джастіна Клюйверта. Вилучення основного воротаря та призначений пенальті ще більше ускладнили становище "Мілана" в матчі.

''Ніколи такого не бачив''. Унікальний випадок у Лізі Європи зібрав мільйони переглядів. Відео

Майк Меньян отримав пряму червону картку

Відео епізоду завірусилося в соцмережах, зібравши кілька мільйонів переглядів у всьому світі. Вболівальники здивувалися тому, що воротаря вилучили під час епізоду з кутовим ударом.

"Я ніколи не бачив, щоб воротар отримував червону картку під час захисту від кутового", – написав один із користувачів у соціальній мережі X.

''Ніколи такого не бачив''. Унікальний випадок у Лізі Європи зібрав мільйони переглядів. Відео

Відео зібрало мільйони переглядів

''Ніколи такого не бачив''. Унікальний випадок у Лізі Європи зібрав мільйони переглядів. Відео

Відео завірусилося в соцмережах

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