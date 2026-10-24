''Ніколи такого не бачив''. Унікальний випадок у Лізі Європи зібрав мільйони переглядів. Відео

У матчі Ліги Європи між "Міланом" та англійським "Борнмутом" (3:0) французький голкіпер Майк Меньян отримав пряму червону картку під час подачи кутового. Після перегляду відеоповтору арбітр вилучив воротаря та призначив пенальті у ворота італійського клубу.

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Інцидент стався на 27-й хвилині зустрічі на стадіоні "Віталіті Стедіум" в Англії. Під час сутички перед розіграшем кутового Меньян ударив рукою по обличчю півзахисника "Борнмута" Тайлера Адамса.

Головний арбітр звернувся до системи відеодопомоги арбітрам (VAR), після чого показав французу пряму червону картку. Крім того, у ворота "Мілана" призначили пенальті, який реалізував Маркус Таверньє.

На той момент італійська команда вже поступалася в рахунку після гола Джастіна Клюйверта. Вилучення основного воротаря та призначений пенальті ще більше ускладнили становище "Мілана" в матчі.

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Відео епізоду завірусилося в соцмережах, зібравши кілька мільйонів переглядів у всьому світі. Вболівальники здивувалися тому, що воротаря вилучили під час епізоду з кутовим ударом.

"Я ніколи не бачив, щоб воротар отримував червону картку під час захисту від кутового", – написав один із користувачів у соціальній мережі X.

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