''Ніхто з нас не буде'': чинні чемпіони світу відмовилися грати з росіянами

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Росія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 70 людейРосія завдала удару по Харкову: пошкоджено медзаклад, постраждали понад 70 людейДе дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівДе дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонівОдна з ракет влучила у хоспіс: у Дніпрі внаслідок атаки РФ є руйнування і жертви, пострадали 20 людей. Фото і відеоОдна з ракет влучила у хоспіс: у Дніпрі внаслідок атаки РФ є руйнування і жертви, пострадали 20 людей. Фото і відеоХто така Валентина МолодаП’яні ДТП та організація протестів з побиттям під будинком вчителя: що відомо про "медика швидкої", яка зібрала натовп біля військових під КиєвомПопередній курс долара більше не актуальнийСтарий курс вже неактуальний: здавати долари в українські обмінники стало дорожчеОльга Сумська з новою стрижкою з'явилася на премії "Людина року" та заговорила про свою 140-річну династію. ВідеоОльга Сумська з новою стрижкою з'явилася на премії "Людина року" та заговорила про свою 140-річну династію. Відео"Ми трималися скільки могли": Сопонару, яка звільнилася з "Кварталу", заявила про переїзд із Києва з чоловіком-іноземцем: яке місто обрали"Ми трималися скільки могли": Сопонару, яка звільнилася з "Кварталу", заявила про переїзд із Києва з чоловіком-іноземцем: яке місто обралиЇй назавжди буде 29: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по вокзалу в Дніпрі. ФотоЇй назавжди буде 29: у мережі розповіли про жінку, яку РФ вбила ударом по вокзалу в Дніпрі. ФотоЕфект Deep Strike. Як екіпажі ССО посунули межі фронту на 3000 кілометрівЕфект Deep Strike. Як екіпажі ССО посунули межі фронту на 3000 кілометрівСтилісти назвали 6 модних кольорів, які варто носити цієї зимиСтилісти назвали 6 модних кольорів, які варто носити цієї зими
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Ніхто з нас не буде": чинні чемпіони світу відмовилися грати з росіянами

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
1,7 т.
"Ніхто з нас не буде": чинні чемпіони світу відмовилися грати з росіянами
Фінляндія не хоче грати з РФ

Збірна Фінляндії з хокею зайняла різку позицію щодо можливого повернення росіян на міжнародні змагання. Чинні чемпіони світу не мають наміру брати участь у таких турнірах і проводити матчі з представниками РФ, доки ця країна продовжує злочинну війну проти України.

Про це йдеться на офіційному сайті Фінської асоціації хокею. Президент організації Хейккі Хієтанен наголосив, що його організація, а також представники інших країн уже озвучили свою позицію керівництву Міжнародної федерації хокею (IIHF) на тлі рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS), який постановив негайно допустити агресорів до турнірів.

''Ніхто з нас не буде'': чинні чемпіони світу відмовилися грати з росіянами

Хейккі Хієтанен. Джерело: MTV Uutiset

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
1,9 т.
Іспанський футболіст помер у 30 років на наступний день після жахливого зіткнення з воротарем. Відео
1,9 т.
Іспанський футболіст помер у 30 років на наступний день після жахливого зіткнення з воротарем. Відео
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
642
"Можуть каламутити воду": у Росії розмріялися відібрати в Німеччини ЧС з хокею, на якому зіграє Україна
642
"Можуть каламутити воду": у Росії розмріялися відібрати в Німеччини ЧС з хокею, на якому зіграє Україна
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
327
Букмекери сказали, хто виграє матч "Шахтар" – "Спортінг" у Лізі чемпіонів
327
Букмекери сказали, хто виграє матч "Шахтар" – "Спортінг" у Лізі чемпіонів
''Ніхто з нас не буде'': чинні чемпіони світу відмовилися грати з росіянами

Російських хокеїстів відсторонили від ЧС.

"Наразі ми об’єднуємо якомога більше країн у єдиний фронт, щоб заявити IIHF, що ніхто з нас не гратиме з Росією за нинішніх обставин. Наша позиція полягає в тому, що ми не гратимемо проти Росії, доки триває агресивна війна проти України. Звісно, я чітко окреслив позицію Фінляндії з цього питання, і ми продовжимо працювати в цьому напрямку", – сказав Хієтанен.

До цього Німеччина, яка прийматиме ЧС-2027, влаштувала бунт проти росіян після рішення CAS. А в самій РФ негайно почали ображати всіх європейців.

''Ніхто з нас не буде'': чинні чемпіони світу відмовилися грати з росіянами

Українські вболівальники нагадали світу про сутність РФ. Джерело: УАФ

''Ніхто з нас не буде'': чинні чемпіони світу відмовилися грати з росіянами

Фіни святкують перемогу на ЧС-2026. Джерело: IIHF

Як повідомляв OBOZ.UA, мер фінського міста Турку, яке прийматиме молодіжний чемпіонат світу з хокею пригрозила відмовитися від турніру в разі допуску росіян.

Схожі теми
Хокейчемпіонат світу з хокеюзбірна Росії з хокею
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!