''Ніхто з нас не буде'': чинні чемпіони світу відмовилися грати з росіянами

Збірна Фінляндії з хокею зайняла різку позицію щодо можливого повернення росіян на міжнародні змагання. Чинні чемпіони світу не мають наміру брати участь у таких турнірах і проводити матчі з представниками РФ, доки ця країна продовжує злочинну війну проти України.

Відео дня

Про це йдеться на офіційному сайті Фінської асоціації хокею. Президент організації Хейккі Хієтанен наголосив, що його організація, а також представники інших країн уже озвучили свою позицію керівництву Міжнародної федерації хокею (IIHF) на тлі рішення Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS), який постановив негайно допустити агресорів до турнірів.

"Наразі ми об’єднуємо якомога більше країн у єдиний фронт, щоб заявити IIHF, що ніхто з нас не гратиме з Росією за нинішніх обставин. Наша позиція полягає в тому, що ми не гратимемо проти Росії, доки триває агресивна війна проти України. Звісно, я чітко окреслив позицію Фінляндії з цього питання, і ми продовжимо працювати в цьому напрямку", – сказав Хієтанен.

РЕКЛАМА

До цього Німеччина, яка прийматиме ЧС-2027, влаштувала бунт проти росіян після рішення CAS. А в самій РФ негайно почали ображати всіх європейців.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, мер фінського міста Турку, яке прийматиме молодіжний чемпіонат світу з хокею пригрозила відмовитися від турніру в разі допуску росіян.