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"Ніхто не зобов’язаний": Фінляндія заявила про бойкот ЧС з хокею в разі допуску Росії

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
1,4 т.
"Ніхто не зобов’язаний": Фінляндія заявила про бойкот ЧС з хокею в разі допуску Росії
Фінляндія не хоче грати з РФ

Федерація хокею Фінляндії (ФХФ) висловила рішучий протест у зв’язку з рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) повернути Росію до міжнародних змагань. Представники Суомі зазначили, що на тлі триваючої агресії РФ проти України не може бути й мови про допуск агресорів до турнірів.

Про це йдеться на офіційному сайті ФХФ. Президент організації Хейккі Хієтанен наголосив, що тепер усе залежить від Міжнародної федерації хокею (IIHF), однак ніхто не зможе змусити представників інших країн грати з російськими командами.

''Ніхто не зобов’язаний'': Фінляндія заявила про бойкот ЧС з хокею в разі допуску Росії

Збірна Фінляндії з хокею. Джерело: IIHF

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''Ніхто не зобов’язаний'': Фінляндія заявила про бойкот ЧС з хокею в разі допуску Росії

Хокеїсти збірної Росії

"Це рішення абсолютно незрозуміле. Хокейна асоціація рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України. На нашу думку, за нинішніх обставин немає жодних підстав для участі Росії чи Білорусі в міжнародних хокейних заходах. Жоден гравець чи офіційна особа не зобов’язані брати участь у змаганнях, у яких виступають Росія чи Білорусь. Ми розуміємо й підтримуємо тих, хто не бажає брати участь у подібних турнірах", – зазначив Хіетанен.

''Ніхто не зобов’язаний'': Фінляндія заявила про бойкот ЧС з хокею в разі допуску Росії

Хейккі Хіетанен. Джерело: MTV Uutiset

''Ніхто не зобов’язаний'': Фінляндія заявила про бойкот ЧС з хокею в разі допуску Росії

Фіни святкують перемогу на ЧС-2026. Джерело: IIHF

Зазначимо, що рішення CAS стосується сезону 2026/2027 і чемпіонату світу з хокею серед чоловіків і жінок у всіх вікових категоріях, зокрема першості в елітному дивізіоні, на якій вперше за 20 років зіграє збірна України. Додамо, що Фінляндія є чинним переможцем ЧС.

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