Нідерланди поглумилися з тренера збірної Росії з гімнастики, який приїхав на чемпіонат світу. Відео

Тренер збірної Росії зі спортивної гімнастики Іван Гапоненко виявив постільних клопів у готельному номері в Роттердамі, де триває чемпіонат світу. Після скарги співробітники готелю переселили його в іншу кімнату, а речі відправили на обробку.

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Про те, що сталося, Гапоненко розповів у соціальних мережах, опублікувавши відео з комахами та слідами крові на ліжку.

За словами тренера, після тривалого перельоту він ліг спати раніше, але всю ніч не міг нормально відпочити, оскільки думав, що його кусають комарі.

Вранці, збираючись на пробіжку з журналістом Дмитром Заніним, Гапоненко виявив кров на ліжку і зрозумів, що причиною укусів стали клопи. Він підняв матрац і побачив велику кількість комах.

"Я відразу зрозумів, що це клопи. Почав їх розчавлювати й зрозумів, що всі вони вкриті моєю кров’ю", — розповів тренер в інтерв’ю "Матч ТВ".

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Після виявлення комах Гапоненко повідомив про проблему керівнику російських збірних команд. Потім вони разом звернулися до рецепції готелю. Співробітники піднялися в номер і побачили скупчення клопів під матрацом.

За словами тренера, представники готелю припустили, що він міг привезти комах із Москви, де перед вильотом спав в аеропорту в капсулі. Сам Гапоненко засумнівався в цій версії, вказавши на величезну кількість клопів у номері.

"Можна привезти одного-двох, але там їх просто мільйон!" — заявив він.

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Спочатку на рецепції повідомили, що вільних номерів немає. Пізніше тренеру все ж надали інший номер, а його речі забрали для прання та хімчистки. При цьому співробітники попросили Гапоненка не публікувати інформацію про те, що сталося.

Тренер також зазначив, що до нього не прийшли ні менеджер, ні директор готелю, а офіційних вибачень він не отримав. За його словами, спілкуватися довелося виключно зі співробітниками стійки реєстрації.

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Після інциденту російські гімнасти почали перевіряти свої кімнати та ліжка. Гапоненко окремо поцікавився умовами проживання спортсменок і повідомив, що у них проблем не виявили.

Проблеми російської збірної на чемпіонаті світу

Інцидент у готелі став одним із кількох ускладнень, з якими російська команда зіткнулася напередодні чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в Роттердамі, що триває з 17 по 25 жовтня.

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До початку змагань влада Нідерландів відмовила у видачі віз трьом провідним гімнасткам збірної Росії. Серед спортсменок, які не отримали дозволу на в’їзд, опинилися олімпійські чемпіонки Ангеліна Мельникова та Вікторія Листунова.

У підсумку на турнір змогли вирушити гімнастки Ануфрієва та Осокіна, а також гімнасти Марінов і Якубов. Міжнародна федерація гімнастики (World Gymnastics) заявила, що візові питання належать до компетенції влади Нідерландів.

Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що спортсменки, які не отримали візи, зможуть боротися за олімпійські ліцензії на інших міжнародних змаганнях.