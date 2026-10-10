Нідерланди не пустили збірну Росії на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики

Російська збірна зі спортивної гімнастики може не потрапити на чемпіонат світу в Роттердамі, незважаючи на проходження відбору та включення спортсменів до офіційних заявок міжнародної федерації. За кілька днів до початку змагань команда не отримала візи, а терміни оформлення документів станом на 9 жовтня залишалися невідомими.

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Чемпіонат світу відбудеться в Нідерландах з 17 по 25 жовтня 2026 року. На турнірі розподілять перші командні квоти на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі: їх отримають три найсильніші чоловічі та три найсильніші жіночі збірні. Відсутність віз ставить під загрозу участь російської команди в одному з ключових турнірів олімпійського відбору.

Російські спортсмени подали документи до візового центру з 30 вересня по 5 жовтня, після отримання запрошень. Однак до 9 жовтня питання з дозволами на в’їзд так і не було вирішено. Виліт делегації заплановано на ніч з 11 на 12 жовтня, тому подальше очікування віз може зірвати підготовку команди безпосередньо в Роттердамі.

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Розклад змагань передбачає початок офіційних тренувань 13 жовтня. Вже наступного дня чоловіки мають випробувати змагальний майданчик. Якщо російські гімнасти не прибудуть вчасно, вони ризикують пропустити передбачений програмою підготовчий етап.

Федерація гімнастики Росії повідомила про ситуацію Міжнародну федерацію гімнастики (World Gymnastics). Наразі російська сторона намагається врегулювати це питання за участю МЗС РФ та президента міжнародної федерації Морінарі Ватанабе.

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Як повідомляв OBOZ.UA, у травні 2026 року Виконавчий комітет World Gymnastics ухвалив рішення зняти всі обмеження з російських і білоруських спортсменів, посилаючись на принцип рівного ставлення до учасників незалежно від їхньої національності, а також на фундаментальні цінності спорту. Організація заявила про необхідність забезпечити спортсменам повноцінне представництво на змаганнях.