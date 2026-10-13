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Нідерланди не пустили найтитулованішу гімнастку Росії на чемпіонат світу

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
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Нідерланди не пустили найтитулованішу гімнастку Росії на чемпіонат світу
Чемпіонат світу відбудеться з 17 по 25 жовтня 2026 року

Російська гімнастка Ангеліна Мельникова не зможе виступити на чемпіонаті світу в Нідерландах через відмову у видачі шенгенської візи. Разом з олімпійською чемпіонкою в’їзні документи не отримали Вікторія Лістунова та Анна Калмикова, повідомила 13 жовтня Федерація гімнастики Росії.

Нідерланди не пустили найтитулованішу гімнастку Росії на чемпіонат світу

Ангеліна Мельникова. Джерело: ФГР

Чемпіонат світу відбудеться з 17 по 25 жовтня 2026 року. На турнірі розіграють перші олімпійські ліцензії на Ігри 2028 року, тому відсутність трьох представниць російської збірної може вплинути на її шанси в боротьбі за путівки.

У документах, отриманих спортсменками, вказано причину відмови: "Одна або кілька держав-членів Шенгенської зони вважають спортсменок загрозою для своїх міжнародних відносин". Таким чином, рішення пояснили міркуваннями міжнародних відносин, не уточнивши у наведеному формулюванні, які саме країни виступили проти видачі віз.

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Нідерланди не пустили найтитулованішу гімнастку Росії на чемпіонат світу

Мельникову не пустили на ЧС. Джерело: ФГР

Мельникова також опинилася в центрі уваги через свою політичну діяльність у Росії. За інформацією 24 Каналу, гімнастка брала участь у праймеріз партії "Єдина Росія" та знімалася в політизованій рекламі. Ці обставини ставлять під сумнів сприйняття її статусу нейтральної спортсменки європейською стороною.

Нідерланди не пустили найтитулованішу гімнастку Росії на чемпіонат світу

Шойгу та Мельникова. Джерело: РІА Новини

Сама гімнастка різко відреагувала на те, що сталося. Вона назвала ставлення до спортсменок "нелюдським" і заявила про "банальну несправедливість у спорті". За словами Мельникової, тривале очікування рішення без відповіді деморалізувало команду, і тепер у неї самої зникло бажання їхати на змагання.

У коментарі "Спорт-Експрес" спортсменка також попросила журналістів не турбувати її дзвінками, зазначивши, що не хоче детально обговорювати цю ситуацію.

Нідерланди не пустили найтитулованішу гімнастку Росії на чемпіонат світу

Мельникова та Путін. Джерело: Вікіпедія

Мельникова вважається найбільш титулованою діючою російською гімнасткою. На її рахунку чотири олімпійські медалі, включаючи одну золоту, а також 11 нагород чемпіонатів світу, три з яких найвищого ґатунку.

В історії російської спортивної гімнастики після 1991 року за кількістю титулів її випереджають Світлана Хоркіна та Алія Мустафіна, які завершили кар'єру. Обидві завоювали по сім олімпійських медалей, у тому числі по дві золоті. На чемпіонатах світу Хоркіна виграла 20 нагород, дев’ять із них — золоті, а Мустафіна отримала 12 медалей, у тому числі три золоті.

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