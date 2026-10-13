Нідерланди не пустили найтитулованішу гімнастку Росії на чемпіонат світу

Російська гімнастка Ангеліна Мельникова не зможе виступити на чемпіонаті світу в Нідерландах через відмову у видачі шенгенської візи. Разом з олімпійською чемпіонкою в’їзні документи не отримали Вікторія Лістунова та Анна Калмикова, повідомила 13 жовтня Федерація гімнастики Росії.

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Чемпіонат світу відбудеться з 17 по 25 жовтня 2026 року. На турнірі розіграють перші олімпійські ліцензії на Ігри 2028 року, тому відсутність трьох представниць російської збірної може вплинути на її шанси в боротьбі за путівки.

У документах, отриманих спортсменками, вказано причину відмови: "Одна або кілька держав-членів Шенгенської зони вважають спортсменок загрозою для своїх міжнародних відносин". Таким чином, рішення пояснили міркуваннями міжнародних відносин, не уточнивши у наведеному формулюванні, які саме країни виступили проти видачі віз.

Мельникова також опинилася в центрі уваги через свою політичну діяльність у Росії. За інформацією 24 Каналу, гімнастка брала участь у праймеріз партії "Єдина Росія" та знімалася в політизованій рекламі. Ці обставини ставлять під сумнів сприйняття її статусу нейтральної спортсменки європейською стороною.

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Сама гімнастка різко відреагувала на те, що сталося. Вона назвала ставлення до спортсменок "нелюдським" і заявила про "банальну несправедливість у спорті". За словами Мельникової, тривале очікування рішення без відповіді деморалізувало команду, і тепер у неї самої зникло бажання їхати на змагання.

У коментарі "Спорт-Експрес" спортсменка також попросила журналістів не турбувати її дзвінками, зазначивши, що не хоче детально обговорювати цю ситуацію.

Головні історії дня

Мельникова вважається найбільш титулованою діючою російською гімнасткою. На її рахунку чотири олімпійські медалі, включаючи одну золоту, а також 11 нагород чемпіонатів світу, три з яких найвищого ґатунку.

В історії російської спортивної гімнастики після 1991 року за кількістю титулів її випереджають Світлана Хоркіна та Алія Мустафіна, які завершили кар'єру. Обидві завоювали по сім олімпійських медалей, у тому числі по дві золоті. На чемпіонатах світу Хоркіна виграла 20 нагород, дев’ять із них — золоті, а Мустафіна отримала 12 медалей, у тому числі три золоті.