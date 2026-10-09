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"Нічого втрачати": у Росії "новій коханці Путіна" дісталося за боягузтво через відсторонення від фігурного катання

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 393
"Нічого втрачати": у Росії "новій коханці Путіна" дісталося за боягузтво через відсторонення від фігурного катання
Васильєв розкритикував Валієву

Дворазовий олімпійський чемпіон Дмитро Васильєв розкритикував фігуристку Камілу Валієву після того, як вона вирішила не подавати апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) щодо позбавлення "нейтрального статусу". Колишній біатлоніст висловив упевненість у тому, що спортсменка, яка відбула дискваліфікацію за допінг, мала йти до кінця.

Про це Васильєв заявив в інтерв’ю пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна при цьому висловив безглузді надії на те, що Валієва насправді веде кулуарні переговори з Міжнародним союзом ковзанярів (ISU) щодо свого допуску до турнірів.

''Нічого втрачати'': у Росії ''новій коханці Путіна'' дісталося за боягузтво через відсторонення від фігурного катання

Каміла Валієва. Джерело: Telegram-канал Каміли Валієвої

"Якщо це не якісь закулісні переговори, що зараз тривають між сторонами, то Камілі Валієвій абсолютно точно треба було йти до кінця. Адже їй все одно вже немає чого втрачати, тому треба звертатися до судів, у тому числі й до цивільних. І вимагати від міжнародної організації серйозної грошової компенсації. Інша справа, що, цілком можливо, за лаштунками ведуться якісь переговори, і сторони домовляються про певні моменти", – сказав Васильєв.

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Дмитро Васильєв. Джерело: biathlonspb.ru

Нагадаємо, що в січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала нейтральний статус. Однак ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

Сама Валієва вперше прокоментувала санкції. Після свого виступу за збірну РФ фігуристка не стримала сліз і розплакалася.

''Нічого втрачати'': у Росії ''новій коханці Путіна'' дісталося за боягузтво через відсторонення від фігурного катання

Путін і Валієва. Джерело: Кадр з трансляції

''Нічого втрачати'': у Росії ''новій коханці Путіна'' дісталося за боягузтво через відсторонення від фігурного катання

Валієва на ОІ-2022

У лютому 2024 року Валієва з’явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі.

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