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"Нічого путнього не вийде": Маркевич назвав найгіршого гравця збірної України на старті Ліги націй

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 441
"Нічого путнього не вийде": Маркевич назвав найгіршого гравця збірної України на старті Ліги націй
Маркевич розкритикував Забарного

Відомий український тренер Мирон Маркевич негативно висловився щодо гри захисника Іллі Забарного за збірну України у стартових матчах Ліги націй. Легендарний наставник харківського "Металіста" та "Дніпра" підкреслив, що гравець "Парі Сен-Жермен" дуже явно й суттєво деградував після того, як перейшов з англійського "Борнмута" до французького клубу.

Про це Маркевич заявив в інтерв’ю порталу Meta.ua. Фіналіст Ліги Європи 2015 року додав, що останнім часом Забарний припускається неймовірно багато помилок, які безпосередньо впливають на результат, і порадив йому змінити команду.

''Нічого путнього не вийде'': Маркевич назвав найгіршого гравця збірної України на старті Ліги націй

Боротьба Забарного та Собослаї у матчі Угорщина – Україна

''Нічого путнього не вийде'': Маркевич назвав найгіршого гравця збірної України на старті Ліги націй

Календар України в Лізі націй. Джерело: УАФ

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"Складається враження, що він втратив усе, що мав. На піку своєї кар'єри Ілля був, коли виступав в Англії. А його перехід до "Парі Сен-Жермен" не пішов на користь захиснику. Здебільшого він сидить на лаві запасних, а це, безперечно, позначається на його грі у складі збірної України. Я вважаю, що йому потрібно змінити клуб і грати, а то, якщо ще рік посидить на лаві, нічого путнього з цього не вийде. Ситуація буде тільки погіршуватися", – сказав Маркевич.

Зазначимо, що Забарний зіграв три повні матчі з чотирьох на старті Ліги націй. Футболіст ПСЖ став одним із невдах у поєдинках із Північною Ірландією та Угорщиною.

''Нічого путнього не вийде'': Маркевич назвав найгіршого гравця збірної України на старті Ліги націй

Мирон Маркевич. Джерело: sport.ua

''Нічого путнього не вийде'': Маркевич назвав найгіршого гравця збірної України на старті Ліги націй

Андреа Мальдера

Як повідомляв OBOZ.UA, збірна України після поразки від Угорщини в Лізі націй поступилася Росією у світовому рейтингу.

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