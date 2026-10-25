Неймар отримав безглузду червону картку і злетів із котушок. Відео

Знаменитого нападника "Сантоса" Неймара вилучили з поля в матчі 32-го туру чемпіонату Бразилії проти "Баїї". Після рішення арбітра 34-річний футболіст влаштував перепалку із суперником і лише за допомогою партнерів по команді уникнув подальшого конфлікту.

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Матч відбувся в ніч на 25 жовтня і завершився з рахунком 1:1. "Баїя" вийшла вперед на 39-й хвилині завдяки голу Лукаса Юби, а "Сантос" відігрався в компенсований час другого тайму.

За що вилучили Неймара

Конфлікт між Неймаром і півзахисником "Баїї" Родріго Нестором розпочався ще в першому таймі. На 31-й хвилині після фолу з боку суперника форвард кинув м’яч у футболіста, який лежав на газоні. Потім Неймар спробував допомогти Нестору підвестися, однак той відреагував агресивно. Після сутички арбітр показав нападнику "Сантоса" жовту картку.

Перед тим як піти до роздягальні, Нестор продовжив конфлікт і заявив, що Неймар "підвів як людина".

Перепалка відновилася після повернення команд на поле перед початком другого тайму. Неймар підійшов до півзахисника "Баїї" і прикрив рот рукою під час розмови. Нестор звернув увагу судді на цей жест, після чого арбітр Савіо Перейра Сампайо звернувся до системи відеодопомоги арбітрам (VAR).

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Після перегляду епізоду суддя показав Неймару пряму червону картку. Нападник бурхливо відреагував на рішення і спробував продовжити з’ясовувати стосунки з Нестором. Партнерам по команді довелося стримувати футболіста.

Яке правило застосував арбітр

Вилучення пов’язане з правилом, спрямованим на боротьбу з расистськими образами та іншими висловлюваннями, які гравці намагаються приховати від суддів і камер. У наданих матеріалах його називають "правилом Вінісіуса".

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Приводом для появи цієї норми став скандал за участю нападника мадридського "Реала" Вінісіуса Жуніора та футболіста "Бенфіки" Джанлуки Престіанні. Під час конфлікту Престіанні прикривав рот рукою, через що зміст його слів не можна було встановити за рухом губ.

Що Неймар написав після матчу

Після гри нападник перепросив у вболівальників у соціальних мережах і визнав, що припустився помилки.

"Я облажався, дав можливість одному ідіоту привернути до себе увагу", – сказав Неймар. Він також заявив, що це правило призначене для боротьби з расизмом, а не для використання у власних інтересах під час матчу.

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Футболіст додав, що словесні перепалки є частиною футболу, але назвав дії Нестора підлістю. За словами Неймара, після того, що сталося, він зможе спокійно спати, на відміну від свого опонента.

Які матчі пропустить Неймар

Вилучення може призвести до пропуску двох наступних матчів "Сантоса" в чемпіонаті Бразилії. За інформацією з наданих матеріалів, жовта картка, отримана в першому таймі, стала для Неймара третьою в сезоні й тягне за собою автоматичну дискваліфікацію на один матч. Пряма червона картка додає ще один матч покарання.

Таким чином, нападник має пропустити матчі проти "Палмейраса" 28 жовтня та "Ред Булл Брагантіно" 2 листопада. Його повернення на поле очікується 18 листопада в грі з "Коритибою".