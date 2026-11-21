Український боксер Арсеній Резніченко (16-0, 10 КО) здобув чергову перемогу на професійному рингу, достроково завершивши поєдинок проти представника Чехії Філіпа Горола (6-6-2, 3 КО). 22-річний уродженець Корсунь-Шевченківського відправив суперника в нокаут точним ударом лівою, захистивши титули чемпіона України та WBC Ukraine у першій середній вазі.

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Бій відбувся у Львові та став головною подією вечора боксу "Єдині на рингу", організованого промоутерською компанією K.O. Promotions.

Резниченко володів ініціативою в поєдинку й в одному з раундів зумів знайти момент для вирішальної атаки. Українець завдав акцентованого удару лівою рукою, після якого Горол, наче підкошений, упав на канвас.

Суддя миттєво зупинив поєдинок, присудивши перемогу господарю рингу технічним нокаутом.

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До зустрічі з чеським боксером в активі Арсенія було 15 перемог, дев’ять із яких він здобув достроково. Горол підходив до поєдинку з показниками 6 перемог, 5 поразок і 2 нічиїх.

Свій попередній бій Резниченко провів у червні цього року, здолавши співвітчизника Адама Купріянова (6-4, 3 КО).

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