Німецький боксер Агіт Кабаєл (28-0, 20 КО) захистив титул тимчасового чемпіона світу WBC у надважкій вазі, перемігши представника Албанії Нельсона Хісу (25-1, 23 КО). Головний поєдинок вечора боксу в Дюссельдорфі завершився у другому раунді після того, як претендент травмував руку, а його кут вирішив достроково припинити бій.

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З перших хвилин Кабаєл захопив ініціативу й пішов уперед. 42-річний Хіса відповідав численними клінчами, намагаючись зупинити атаки німця. Рефері кілька разів попереджав албанця і навіть пригрозив штрафними санкціями за таку манеру ведення бою.

У другому раунді Хиса зумів завдати кілька точних ударів, однак невдовзі стало помітно, що він не може повноцінно працювати однією рукою. Албанець не зміг продовжити бій із травмою, після чого з його кута викинули білий рушник.

За статистикою Compubox, до зупинки бою суперники встигли завдати приблизно однакову кількість точних ударів. Кабайел влучив 23 рази, Хиса був точним у 20 випадках. Водночас албанець помітно переважив чемпіона за кількістю точних джебів: 13 проти трьох. За силовими ударами перевага була на боці німця: 20 проти семи.

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Як повідомляв OBOZ.UA, 27 червня Кабайел (27-0, 19 КО) офіційно став повноцінним чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) після того, як Олександр Усик (25-0, 16 КО) відмовився від свого титулу. До цього 33-річний боксер володів тимчасовим поясом організації.

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