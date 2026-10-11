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Непереможний американський боксер піднявся з нокдауну та зі скандалом виграв чемпіонський пояс. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
icon 807
Непереможний американський боксер піднявся з нокдауну та зі скандалом виграв чемпіонський пояс. Відео
Поєдинок пройшов всю дистанцію у 12 раундів

Американець Флойд Скофілд (20-0, 13 КО) за очками переміг канадця Лукаса Бахді (20-1, 15 КО) і завоював вакантний титул чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі. Поєдинок на Wintrust Arena в Чикаго завершився скандалом: рефері двічі не зарахував падіння Скофілда як нокдауни, а один із суддів віддав американцеві перемогу з розгромним рахунком 119:108.

Скофілд розпочав бій із перевагою у швидкості та пересуванні. Американець діяв комбінаціями, регулярно прискорювався та змінював стійки, тоді як Бахді намагався переслідувати суперника й розраховував на свою ударну міць.

У третьому раунді канадець опинився у скрутному становищі. Він двічі пропустив серйозні удари й побував на підлозі.

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Однак епізод за секунду до гонгу викликав питання: рефері не став відраховувати нокдаун, незважаючи на падіння Скофілда. У четвертому раунді Бахді зумів зловити американця на зустрічному русі. Скофілд продовжував багато переміщатися по рингу, але періодично припускався помилок у захисті. При цьому його спроби зблизитися з суперником і нав'язати боротьбу в клінчі не завжди приносили результат.

Шостий раунд виявився одним із найнапруженіших у поєдинку. Обидва боксери пропускали удари й кілька разів опинялися на межі падіння. Скофілд знову опинився на підлозі рингу, проте рефері не зафіксував нокдаун. Пізніше американець ще раз торкнувся коліном канвасу, але й цей епізод не призвів до відліку.

Бахді продовжував йти вперед, однак йому не вдавалося ефективно відрізати супернику шляхи відступу. Канадець часто атакував розмашистими правими оверхендами, які Скофілду було простіше передбачити. У ході бою Бахді поступався за очками і потребував результативних дій у заключних раундах.

У 11-му раунді канадець все ж відправив американця на підлогу, але цього виявилося замало для перелому поєдинку за такого суддівства.

Після 12 раундів Скофілд здобув перемогу з рахунком: 119-108, 115-111 та 116-110

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