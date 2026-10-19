Поразка київського "Динамо" від житомирського "Полісся" з рахунком 1:3 стала приводом для серйозних кадрових змін у столичному клубі. Ігор Костюк залишив посаду головного тренера, а виконувати його обов'язки доручено польському фахівцеві Мацею Кендзьореку. Однак чи стане ця зміна достатньою для того, щоб команда нарешті вибралася зі складної ситуації?

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На мою думку, керівництву "Динамо" варто розглянути ще один варіант – створення тренерської ради, яка взяла б на себе керівництво першою командою до завершення першої частини сезону. На чолі такого колективу міг би стати досвідчений Леонід Буряк – людина, яка добре знає клуб зсередини, розуміє його традиції та, що не менш важливо, небайдужа до того, що сьогодні відбувається з командою.

Звичайно, футбол давно змінився, і нинішні реалії вимагають сучасних підходів до тренувального процесу, тактики та управління колективом. Але досвід, авторитет і вміння об'єднувати людей ніколи не втрачають своєї цінності. Тренерська рада за участю фахівців-однодумців, які знають специфіку "Динамо", могла б допомогти стабілізувати ситуацію, повернути футболістам упевненість у власних силах і визначити чіткий напрямок роботи на найближчі місяці.

До грудня залишається час, протягом якого потрібно не лише виправляти турнірне становище, а й розібратися в причинах невдалих результатів. Можливо, саме колективна відповідальність, підкріплена авторитетом Леоніда Буряка, стала б тим тимчасовим рішенням, яке дозволило б команді пройти цей непростий відрізок сезону без додаткових потрясінь.

"Динамо" – клуб із великою історією, високими амбіціями та вимогливими вболівальниками. Сьогодні йому потрібні не гучні обіцянки, а конкретні кроки, здатні змінити ситуацію на краще. Тому варіант із тренерською радою на чолі з Леонідом Буряком, на мій погляд, заслуговує на увагу керівництва клубу.

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