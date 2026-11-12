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"Небезпечний крок". Усик отримав попередження

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
798
"Небезпечний крок". Усик отримав попередження
Український боксер сильно ризикує, повертаючись у крузервейт

Олександра Усика (25-0, 16 КО) попередили про небезпеку повернення в першу важку вагу. Коментатор і британський боксер Спенсер Олівер (32-0, 25 КО) вважає, що після кількох років виступів у надважкій категорії українцеві буде непросто скинути набрану м’язову масу, а це може позначитися на його стійкості до ударів у можливому бою з Девідом Бенавідесом.

Українець уже ставав абсолютним чемпіоном світу в цій категорії, а тепер може спробувати повторити це досягнення після підкорення надважкого дивізіону.

Олівер упевнений, що такий перехід пов’язаний із серйозними ризиками. Як приклад він згадав колишнього чемпіона світу Роя Джонса-молодшого, який після переходу в надважку вагу й подальшого повернення до легшої категорії вже не демонстрував колишнього рівня боксу.

"Це небезпечний крок на цьому етапі його кар’єри, оскільки він уже став повноцінним суперважковаговиком. Щоб знову спуститися у ваговій категорії, йому доведеться позбутися частини м’язової маси. А коли ти втрачаєш м’язову масу, знижується й стійкість до ударів", – заявив експерт в ефірі Youtube-каналу talkSPORT Boxing.

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Він також звернув увагу на вік українця. За його словами, Усику вже майже 40 років, і повернення до колишніх фізичних параметрів може стати для нього додатковою проблемою.

Ще одним приводом для сумнівів став останній виступ українця проти Ріко Верховена. Експерт зазначив, що Усик мав повільніший вигляд, пропускав удари й не завжди встигав за діями суперника.

"Він трохи сповільнився. Якщо подивитися на його останній бій із Ріко Верховеном, він діяв не у своєму темпі й пропускав удари. Проти Бенавідеса він не може собі такого дозволити", – сказав Олівер.

''Небезпечний крок''. Усик отримав попередження

Олівер Спенсер

Девід Бенавідес розглядається як один із можливих суперників Усика у разі повернення до першої важкої ваги. Американець нещодавно переміг Хільберто Раміреса, який також виступає в цій категорії.

Водночас експерти визнали, що Усик міг би вважатися фаворитом такого протистояння. Однак Спенсер Олівер під час обговорення заявив, що особисто віддав би перевагу Бенавідесу. Серед причин він назвав вік українця, його виступ проти Верховена та високий рівень американського боксера. 

''Небезпечний крок''. Усик отримав попередження

Експерти спрогнозували бій Усик – Бенавідес

Як повідомляв OBOZ.UA, нещодавно легендарний Майк Тайсон висловив захоплення планами Усика повернутися у важку вагу та битися з Давидом Бенавідесом. Залізний Майк зазначив, що поєдинок видається дуже інтригуючим, а перевагу в ньому він віддав своєму співвітчизнику.

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