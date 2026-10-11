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Небачений момент у тенісі від 4-ї ракетки світу зібрав пів мільйона переглядів за добу. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
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Небачений момент у тенісі від 4-ї ракетки світу зібрав пів мільйона переглядів за добу. Відео
Коко Гофф подала на порожню половину корту під час півфіналу турніру в Римі

Друга ракетка США Коко Гофф (№4 WTA) подала на порожню половину корту під час півфіналу турніру в Римі, не помітивши, що її суперниця Цінвень Чжен відійшла до лавки за іншою ракеткою. Незважаючи на те, що сам матч відбувся у травні 2025 року, 11 жовтня 2026-го відео цього епізоду знову стало вірусним у мережі та набрало понад 500 тисяч переглядів за добу. У коментарях користувачі зазначали, що ніколи раніше не бачили нічого подібного.

Небачений момент у тенісі від 4-ї ракетки світу зібрав пів мільйона переглядів за добу. Відео

Цей момент став вірусним у мережі. Джерело: x.com/Tiempodetenis1

Інцидент стався у вирішальному третьому сеті матчу, коли Гофф готувалася подавати за рахунку 30:0 у своєму геймі. Китайській тенісистці знадобилася заміна ракетки після того, як у неї порвалися струни, тому вона попрямувала до лавки.

Небачений момент у тенісі від 4-ї ракетки світу зібрав пів мільйона переглядів за добу. Відео

Ціньвень Чжен

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Американка настільки зосередилася на підготовці до подачі, що не помітила відсутності суперниці на протилежному боці корту. Гофф виконала подачу, спрямувавши м'яч у порожній простір.

Небачений момент у тенісі від 4-ї ракетки світу зібрав пів мільйона переглядів за добу. Відео

Гофф не помітила відсутність суперниці. Джерело: Кадр із відео

Коли Гофф зрозуміла, що сталося, вона зніяковіла й прикрила обличчя рукою. Чжен, повернувшись із ракетками, з подивом подивилася на суперницю. Незвичайна ситуація розсмішила обох тенісисток, глядачів на трибунах і суддю на вишці.

Сам матч тривав близько трьох годин і завершився перемогою Гофф із рахунком 7:6, 4:6, 7:6. Однак завоювати головний трофей їй не вдалося: у фіналі американка зазнала розгромної поразки від місцевої тенісистки Жасмін Паоліні з рахунком 6-4, 6-2 всього за 1 годину і 29 хвилин

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