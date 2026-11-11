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"Не знаю, що сказати": українці провели протест проти путініста Овечкіна, який удав, що нічого не помітив. Відео

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
4,3 т.
"Не знаю, що сказати": українці провели протест проти путініста Овечкіна, який удав, що нічого не помітив. Відео
Українці виступають проти Овечкіна

Нападник збірної Росії Олександр Овечкін лицемірно відреагував на протести членів Конгресу українців Канади (UCC), які вимагали не пускати представників РФ на територію країни. Хокеїст клубу "Вашингтон Кепіталз" удав, що позиція наших співвітчизників для нього не має значення.

Про це Овечкін заявив у коментарі журналістам після поєдинку проти "Оттава Сенаторс", пише портал СВС. Найкращий бомбардир в історії регулярних чемпіонатів Національної хокейної ліги (НХЛ) також відкинув звинувачення в тому, що він бере участь у пропаганді диктаторського режиму Володимира Путіна.

''Не знаю, що сказати'': українці провели протест проти путініста Овечкіна, який удав, що нічого не помітив. Відео

Путін і Овечкін. Джерело: Kremlin.ru

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"Я щойно почув про ці протести та не знаю, що сказати. Багато протестів відбувається по всьому світу. Вболівальники хочуть бачити найкращих гравців. Ніхто не використовує мене як інструмент пропаганди", – сказав Овечкін.

Зазначимо, що у вересні хокеїст взяв участь у зйомках передвиборчого ролика путінської партії "Єдина Росія". Овечкін не погребував з’явитися в кадрі разом із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, головною російською пропагандисткою Маргаритою Симоньян, а також безпосередніми учасниками злочинної війни проти України.

''Не знаю, що сказати'': українці провели протест проти путініста Овечкіна, який удав, що нічого не помітив. Відео

Олександр Овечкін під час матчу

''Не знаю, що сказати'': українці провели протест проти путініста Овечкіна, який удав, що нічого не помітив. Відео

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Овечкін (другий ліворуч у верхньому ряду) знявся в агітації "Єдиної Росії". Джерело: кадр із відео

Як повідомляв OBOZ.UA, легендарний чеський хокейний воротар Домінік Гашек назвав Олександра Овечкіна обличчям російської пропаганди та пособником убивць у НХЛ.

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