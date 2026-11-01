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Не зможе повернутися. Мудрику винесли невтішний вердикт щодо збірної України

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
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Не зможе повернутися. Мудрику винесли невтішний вердикт щодо збірної України
Наш співвітчизник продовжує відновлюватися після травми

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик не зможе повернутися на поле до листопадової міжнародної паузи. Про це повідомив головний тренер "Тоттенгема" Роберто Де Дзербі, розповівши про терміни відновлення кількох травмованих футболістів команди.

За словами італійського фахівця, Мудрик і Савіо пропустять найближчі матчі лондонського клубу і зможуть розраховувати на повернення лише після перерви на матчі національних збірних.

"До міжнародної паузи, можливо, ми побачимо Тосіна і Бергвалля. Можливо, вони не почнуть матч із "Лідсом" у стартовому складі, але, сподіваюся, будуть доступні. Мудрик і Савіо повернуться після міжнародної паузи", – наводить слова Де Дзербі офіційний сайт "Тоттенгема".

Не зможе повернутися. Мудрику винесли невтішний вердикт щодо збірної України

Роберто Де Дзербі

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Таким чином, український футболіст не зіграє проти "Лідса" 8 листопада. Раніше очікувалося, що Мудрик зможе повернутися на поле 31 жовтня в матчі з "Крістал Пелас", однак цей прогноз не справдився.

Не зможе повернутися. Мудрику винесли невтішний вердикт щодо збірної України

Михайло Мудрик

Мудрик не виступає з вересня через пошкодження гомілковостопного суглоба і відновлення українця затягується.

Для збірної України ця новина означає серйозну кадрову втрату. Національній команді належить зіграти заключні матчі Ліги націй: 14 листопада проти Грузії та 17 листопада проти Північної Ірландії. З великою ймовірністю Мудрик повернеться лише після міжнародної паузи й не зможе взяти участь у цих зустрічах.

Не зможе повернутися. Мудрику винесли невтішний вердикт щодо збірної України

Михайло Мудрик

Як повідомляв OBOZ.UA, у грудні 2024 року в допінг-пробі Мудрика виявили мельдоній, після чого футболіста тимчасово відсторонили від матчів.

Не зможе повернутися. Мудрику винесли невтішний вердикт щодо збірної України

Михайло Мудрик

Пізніше він отримав чотирирічну дискваліфікацію і подав апеляцію, а в липні 2026 року Футбольна асоціація Англії та WADA врегулювали справу: санкції було знято, і українець отримав право негайно повернутися на поле. Після цього він відновив тренування та зіграв у передсезонних матчах "Челсі".

В останній день трансферного вікна Михайло на правах сезонної оренди приєднався до "Тоттенгема".

Не зможе повернутися. Мудрику винесли невтішний вердикт щодо збірної України

Мудрик зіграв за Тоттенгем

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