''Не зможе''. Де Дзербі виніс вердикт Мудрику

Головний тренер "Тоттенгема" Роберто Де Дзербі підтвердив, що Михайло Мудрик пропустить найближчий матч англійської Прем'єр-ліги проти "Манчестер Юнайтед". Український вінгер продовжує відновлюватися після травми гомілкостопа і залишиться поза грою довше, ніж захисник Педро Порро.

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"Педро та [Михайло] Мудрик обидва недоступні. Педро, думаю, пропустить ще не так багато матчів, а Мудрику знадобиться більше часу", – заявив італійський фахівець на прес-конференції перед зустріччю з манчестерцями, повідомляє The Standard.

За інформацією видання, повернення вінгера очікується не раніше кінця жовтня. Таким чином, він не допоможе команді в найближчому матчі на "Олд Траффорд".

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Де Дзербі назвав дурною та безглуздою травму українського новачка команди, через яку той пропустить щонайменше чотири тижні. Наш співвітчизник отримав травму після першого ж офіційного матчу за новий клуб після 20-місячної дискваліфікації.

Нагадаємо, Мудрик перейшов до "Тоттенгема" на правах оренди до кінця поточного сезону з "Челсі" і вже встиг зіграти кілька хвилин за нову команду.