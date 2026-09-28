''Не збираюся миритися'': росіянин Гассієв виступив проти бою Джошуа – Ф'юрі

Російський суперважкоатлет Мурат Гассієв (33-2, 26 КО) висловив обурення рішенням Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) поставити на кону її пояс суперчемпіона у поєдинку з Тайсоном Ф’юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО). За словами представника країни-агресора, який є володарем повноцінного титулу організації, з ним ніхто не обговорював зміну його статусу через протистояння британців.

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Про це Гассієв написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Уродженець Владикавказа зазначив, що через рішення WBA переможець поєдинку Джошуа – Ф’юрі вважатиметься чемпіоном з вищим статусом, а це нібито суперечить правилам і регламентам.

"Про те, що WBA вирішила розіграти статус "суперчемпіона" в бою Ф'юрі та Джошуа, я дізнався з новин – так само, як і всі. Ні до мене, ні до моєї команди ніхто не звертався й нічого не запитував, хоча за правом свій титул я захищав у ринзі, а не в пресрелізах. Я готовий вийти проти будь-кого – чи то Ф'юрі, Джошуа або хтось іще. Хоч завтра, хоч через місяць, у будь-який зручний час. За мною справа ніколи не стане. Але я не збираюся миритися з тим, що долю чемпіонського пояса вирішують кабінетними інтригами на папері, а не в бою. Моя команда вже зажадала від WBA офіційних пояснень. Здавати свої позиції я не маю наміру", – прокоментував Гассієв.

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Зазначимо, що росіянин став чемпіоном WBA після того, як Олександр Усик (25-0, 16 КО) звільнив титул WBA Super. Гассієв навіть встиг провести захист свого титулу.

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Як повідомляв OBOZ.UA, колишній дворазовий чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа та ексволодар титулів у цьому дивізіоні Тайсон Ф'юрі офіційно досягли згоди щодо проведення поєдинку. Поєдинок, який називають боєм за звання короля Великої Британії, відбудеться 11 грудня.

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