Не виправдав очікувань: футболіста збірної України виганяють з європейського гранда

Чинний переможець Ліги чемпіонів французький "Парі Сен-Жермен" вирішив остаточно позбутися футболіста збірної України Іллі Забарного. Наш співвітчизник не виправдав очікувань головного тренера команди Луїса Енріке, який уже зайнявся пошуком заміни киянину.

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Про це повідомляє портал footparisien.com. За його даними, ПСЖ розгляне трансфер Забарного вже в січні під час зимового трансферного вікна. При цьому до українця зберігають інтерес багато найсильніших європейських клубів, особливо в Англії, де Ілля проявив себе під час виступів за "Борнмут".

Зазначається, що клуби Прем'єр-ліги готові заплатити за центрального захисника від 50 до 60 мільйонів євро, на що, безсумнівно, погодиться французький клуб. Така сума дозволить істотно покрити витрати парижан, які влітку минулого року заплатили за Забарного 67 млн у європейській валюті.

Інтерес до 24-річного футболіста зберігають "Ліверпуль", який тренує екснаставник "Борнмута" Андоні Іраола, лондонський "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед".

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Нагадаємо, Ілля зіграв за ПСЖ 40 матчів у всіх турнірах і відзначився одним забитим м'ячем. У минулому сезоні українець посів друге місце в команді за ігровим часом у чемпіонаті Франції, а в цьому сезоні він лише тричі виходив на поле в національній першості та Лізі чемпіонів.

Як повідомляв OBOZ.UA, футболіст збірної України Віталій Миколенко отримує майже три мільйони євро в англійському "Евертоні".

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