Колишній головний тренер "Волині" Віталій Кварцяний розкритикував Ігоря Краснопіра за виступ у матчі збірної України проти Грузії. На думку 73-річного фахівця, нападник "Полісся" поки не відповідає рівню національної команди й не має необхідних якостей для гри на міжнародній арені.

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Кварцяний назвав Краснопіра найслабшим футболістом української команди в цій зустрічі. Тренер не погодився з тим, що форварду достатньо одного вдалого матчу на клубному рівні, щоб заслужити місце у збірній.

"Я не кажу, що Краснопір поганий футболіст для нашого чемпіонату. Тут він може забивати, грати, приносити користь. Але на рівні збірної, на міжнародному рівні це зовсім інші вимоги", – заявив фахівець в інтерв’ю "Українському футболу".

Окремі претензії у Кварцяного виникли до дій нападника в боротьбі за м’яч. За його словами, замість грамотного відбору та правильного вибору позиції Краснопір часто хапав суперників за футболки, штовхався та порушував правила.

Тренер також звернув увагу на відсутність активності форварда в атаці. Він запитав, чому футболіст рідко відкривався, не грав на випередження та практично не загрожував воротам суперника.

"Де відкривання? Де гра на випередження? Де удари по воротах? Я більше запам’ятав його відмашки, поштовхи, боротьбу руками та падіння. А що це за футбол для нападника збірної України?" – сказав Кварцяний.

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Фахівець додав, що сумнівається в перспективах Краснопіра на європейському та світовому рівні. Водночас він зазначив, що футболісту необхідно покращити координацію рухів, навчитися правильно вступати в єдиноборства та чисто відбирати м’яч.

Водночас Кварцяний не вважає, що нападник зовсім позбавлений футбольних якостей. Зокрема, він згадав передачу Краснопіра на Даніїла Сікана в матчі проти Північної Ірландії, після якої той не реалізував гольовий момент.

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На думку тренера, цього недостатньо для нападника національної команди. Форвард має самостійно загострювати гру, вигравати єдиноборства, завдавати ударів і завершувати атаки.

"На мій погляд, Краснопір поки не відповідає вимогам національної збірної", – підсумував Кварцяний. Водночас він наголосив, що готовий змінити свою думку, якщо футболіст виправить недоліки в грі.