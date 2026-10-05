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Не Вайлдер. Усик погодився на проведення супербою: названо дату та місце

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 1,2 т.
Не Вайлдер. Усик погодився на проведення супербою: названо дату та місце
Усик готується завершити кар'єру

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) має намір завершити кар’єру поєдинком проти української зірки дивізіону Олександра Усика (26-0, 15 КО), якому хотіли організувати бій з Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО). Британець уже говорив про це з нашим співвітчизником і той прийняв виклик.

Про це сам Ф'юрі розповів в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV. За його словами, поєдинок з українцем планується провести на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку, однак спершу він битиметься з іншим представником Великої Британії Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Не Вайлдер. Усик погодився на проведення супербою: названо дату та місце

Олександр Усик

"Я хочу дати йому по дупі. Як я вже казав, я хочу трилогію з кроликом. І я говорив про це з Алексом, і він готовий до цього на початку першого кварталу наступного року. Тож так – це стане вишенькою на торті довгої та розкішної кар'єри. Спочатку Ентоні Джошуа в Кардіффі, а потім Олександр Усик на Madison Square Garden", – сказав Ф’юрі.

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Нагадаємо, що Усик двічі переміг Ф’юрі – у травні 2024 року роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113 і 113-114), а вже в грудні за оцінками всіх трьох суддів (116-112, 116-112, 116-112).

Не Вайлдер. Усик погодився на проведення супербою: названо дату та місце

Ф'юрі та Усик у першому поєдинку

Не Вайлдер. Усик погодився на проведення супербою: названо дату та місце

Тайсон Ф'юрі

Після другої поразки від українця Тайсон оголосив про завершення кар'єри. Однак уже у квітні 2026 року він повернувся, перемігши суперника з Росії. Після цього він переміг польського ветерана Маріуша Ваха (39-14, 20 КО).

Не Вайлдер. Усик погодився на проведення супербою: названо дату та місце

Усик переміг Ф’юрі у реванші

Як повідомляв OBOZ.UA, Олександр Усик не збирається повертатися на професійний ринг до кінця 2026 року.

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