''Не розумію, що сталося'': зірковий гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, не зміг пояснити провал на ЧС

Колишній гімнаст збірної України Ілля Ковтун, який відмовився від громадянства країни та перейшов під прапор Хорватії, провально виступив у багатоборстві чемпіонату світу-2026. Володар "срібла" у вправах на брусах Олімпіади-2024 не виправдав очікувань на першості планети в Роттердамі, посівши лише 11-те місце.

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Ковтун мав намір здобути третю медаль ЧС у багатоборстві після бронзової нагороди на турнірі-2021 і другого місця на чемпіонаті-2023. В інтерв’ю порталу Vecernij List 23-річний уродженець Черкас не зміг пояснити причину своєї невдачі в Нідерландах.

"На жаль, мені не вдалося зробити те, що я хотів. Я не розумію точно, що саме сталося. Ми все проаналізуємо разом із тренерами, розберемося, де припустилися помилок і що можна покращити. Сподіваюся, наступного року ми станемо ще сильнішими й кращими. На коні, кільцях і в опорному стрибку я мав виступити якісніше. Я двічі впав, та й опорний стрибок вийшов неідеальним. Просто був не мій день", – сказав Ковтун.

У серпні Ковтун виграв "золото" чемпіонату Європи у багатоборстві, випередивши на одну тисячну представника РФ. Після цього у збірній Росії назвали Іллю слабким суперником.

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Арена в Загребі влаштувала овації ексукраїнцю після його перемоги на першості. До цього Ковтун розповів, що отримав ушкодження перед стартом ЧЄ. Також він назвав рішення відмовитися від українського громадянства та перейти до збірної Хорватії найскладнішим у кар’єрі.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ілля Ковтун розповів про травму, якої зазнав перед чемпіонатом Європи-2026. Він також зізнався про дебют за нову команду.

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